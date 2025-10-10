Se confirmó la historia de amor entre Nico Vázquez y Dai Fernández

El amor entre los actores habría surgido hace “quince días”.

A casi dos meses de sus escandalosas separaciones, los protagonistas de “Rocky” Nico Vázquez y Dai Fernández habrían apostado por el amor.

Yanina Latorre reveló en Sálvese quien pueda que una persona cercana al actor le contó sobre el reciente vínculo que nació entre este y la coprotagonista: “El riñón de la vida de Nico Vázquez me contó, me jura y me perjura que el vínculo no venía de antes, que hará 15 días que hay algo bastante fuerte entre Nico Vázquez y Dai. Parece ser que esta mujer, de verdad, se convirtió en su momento en su mejor amiga. Él estuvo muy roto”.

Según explicó la conductora, Dai habría sido un pilar importante en la recuperación de Vázquez, tras su dolorosa separación de Gimena Accardi: “No sé si se acuerdan, pero este Nico no es el mismo que vimos hace un mes o dos cuando fue la separación. Tuvo un año muy malo porque él quería recomponer la pareja y la que no quería recomponer la pareja era Gimena. Diferencia de tiempos. Después aceleró la hipotética infidelidad que se enteró”.

Y agregó sobre las sospechas que el mundo teatral tiene sobre Fernández y Vázquez: “Dicen que en el teatro todo el mundo desconfiaba o creía que pasaba algo porque pasaban muchas horas en el camarín encerrados. Ella lo consolaba y lo contuvo muchísimo”.

El actor vivió una etapa oscura tras su separación de Accardi y el escándalo de la infidelidad: “Hace poco él cuenta, está con mucha terapia, y en un momento el terapeuta le empezó a recomendar que salga y conozca gente, porque quedó muy amigo con Gimena y no es sano”.

Aparentemente, el vínculo de amistad que formaron creció al punto que Nicolás habría visto a su amiga con otros ojos: “Parece que con los amigos hablando se dio cuenta de que no tenía ganas de salir de joda y conocer minitas, que la mina era Dai”.

Fuente: Noticias Argentinas.