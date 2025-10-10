Thiago Medina volvió a su casa luego de casi un mes de internación

Thiago Medina junto a sus hijas, Aimé y Laia.
Tras permanecer 28 días internado, Thiago Medina regresó a su hogar donde se encontraban sus hijas Laia y Aimé y publicó un mensaje en sus redes sociales para agradecer el apoyo recibido durante su recuperación.
“Gracias a ustedes hoy puedo verlas de vuelta a mis hijas. Gracias a cada oración, a cada profesional que Dios puso en mi camino, gracias a cada persona que pidió por mí, gracias a la contención a mi familia, gracias por darme una nueva vida”, escribió el ex Gran Hermano.
Fuente: Noticias Argentinas.