Thiago Medina volvió a su casa luego de casi un mes de internación

10 de Octubre de 2025 - 14:10

Thiago Medina junto a sus hijas, Aimé y Laia.

Tras permanecer 28 días internado, Thiago Medina regresó a su hogar donde se encontraban sus hijas Laia y Aimé y publicó un mensaje en sus redes sociales para agradecer el apoyo recibido durante su recuperación.

“Gracias a ustedes hoy puedo verlas de vuelta a mis hijas. Gracias a cada oración, a cada profesional que Dios puso en mi camino, gracias a cada persona que pidió por mí, gracias a la contención a mi familia, gracias por darme una nueva vida”, escribió el ex Gran Hermano.

El joven expresó su gratitud por haber superado los días más difíciles de su internación y remarcó el acompañamiento de su entorno: “Gracias a cada oración, a cada profesional que Dios puso en mi camino, gracias a cada persona que pidió por mí, gracias a la contención a mi familia, gracias por darme una nueva vida”.

 

