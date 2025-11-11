José Alperovich y Marianela Mirra se casarán mientras esperan a su primer hijo

El exgobernador tucumano José Alperovich se casará el 27 de noviembre con la ex Gran Hermano Marianela Mirra en una ceremonia íntima en su domicilio de Puerto Madero, donde cumple prisión domiciliaria.

Mientras cumple una condena de 16 años de prisión domiciliaria por abuso sexual agravado, el exgobernador de Tucumán José Alperovich se casará con la expaticipante de Gran Hermano Marianela Mirra, con quien mantiene una relación desde abril de este año, pero con quien habrían sido amantes desde hace muchos años.

Mientras cumple su condena, José Alperovich se casará con Marianela Mirra

Según trascendió, asesores cercanos al exmandatario gestionaron los permisos necesarios para que el casamiento se realice dentro del marco legal, pese a su actual situación judicial. Además, se confirmó que tendrán a su primer hijo.

La boda está prevista para el 27 de noviembre, y tendrá lugar en su domicilio de Puerto Madero, donde Alperovich cumple prisión domiciliaria. Se tratará de una ceremonia de carácter privado, con una lista de entre 20 y 30 invitados. El exgobernador se divorció recientemente de Beatriz Rojkes, su anterior esposa, y ya se encuentra habilitado para concretar el enlace civil.

El contundente descargo de Marianela Mirra en redes sociales

La relación entre ambos se habría iniciado hacia fines de marzo, cuando comenzaron a circular rumores de un acercamiento. Poco después, fue la propia Marianela Mirra quien confirmó públicamente el vínculo a través de sus redes sociales.

“Esto es de casi toda mi vida, no soy puta, no soy prostituta, no tengo asociación ilícita, no tengo familia de chorros y ñoquis”, escribió la ganadora de Gran Hermano 2007, y añadió: “No engendro hijos en la cárcel, voy a visitar a mi pareja porque lo amo. Y creo en él ayer, hoy y siempre, a muerte”.

En esa misma publicación, la mediática también dirigió un mensaje al periodista Jorge Rial, quien había revelado la noticia del romance y mencionado que ella visitaba al exgobernador en el penal de Ezeiza. “Hubo pedido de dinero este fin de semana, la plata no la consiguió. Nunca me hizo falta Rial, solo te dije que no y te obsesionaste de más. No me quieras arruinar más la vida, es mi vida”, expresó Mirra en su descargo.

