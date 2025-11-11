Pablo Alarcón enfrenta una demanda millonaria por un accidente vial

Los afectados por el choque piden una suma aproximada a los 21 millones de pesos.

A cuatro meses del accidente que protagonizó tras descompensarse mientras conducía en el barrio porteño de Chacarita, Pablo Alarcón enfrenta una demanda millonaria por parte de los dueños de los vehículos involucrados en el choque.

Los afectados reclaman una suma aproximada a 21 millones de pesos por daños materiales, pérdida de uso de los vehículos y deterioro del valor comercial. Además, apuntan directamente contra el actor por su irresponsabilidad a la hora de ponerse detrás del volante, señalando que un hombre de "79 años con antecedentes de salud no puede considerarse un suceso ajeno al riesgo, sino un elemento que lo potencia”.

Otro de los puntos claves dentro de la demanda señala que el actor estaba manejando con un registro vencido al momento del accidente, teniendo en detrás un pedido de renovación rechazado por razones médicas.

Pablo Alarcón se descompensó mientras manejaba

El 22 de julio, el actor argentino perdió el control de su vehículo a raíz de un problema de salud, colisionando con automóviles estacionados en la Av. Córdoba y Concepción Arenal.

En primer momento se habló de un posible ACV, pero luego de tratarlo, los médicos descartaron esta versión y confirmaron que Alarcón sufrió de un síncope, una pérdida temporal de conciencia relacionada con problemas cardíacos.

Fuente: Noticias Argentinas.