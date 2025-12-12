Shakira deslumbró en Vélez: la tercera noche histórica del recorrido de su show

Shakira volvió a presentarse en la Argentina y convirtió el Estadio José Amalfitani en una fiesta latinoamericana. Tras dos funciones agotadas, deslumbró en la tercera y reafirmó por qué sigue siendo una de las figuras más influyentes del pop global.

La Agencia Noticias Argentinas fue partícipe de su show, en el cual demostró una energía imparable y una gran conexión con el público, que vibró en cada segundo. La artista combinó hits, innovación visual y la fuerza escénica que la caracteriza desde hace más de dos décadas.

Las presentaciones en Vélez contaron con la producción integral de Fénix Entertainment, una de las compañías líderes de la región en organización de espectáculos internacionales y su despliegue fue clave para garantizar un evento impecable en términos técnicos, operativos y experienciales.

Si algo quedó claro en Vélez es que Shakira mantiene intacto su poder de convocatoria y su conexión emocional con el público argentino.

La gran intérprete cantó y bailó clásicos como Inevitable, Bicicleta, La Tortura, Hips don ´t Lie, Si te vas, Ojos asi, Pies Descalzos, Día de Enero, Waka Waka, Las de la intuición, Suerte, Estoy aqui y Loba.

Por otro lado, cantó nuevas canciones como la session que tiene con Bizarrap con un total de 837 mil millones de visitas hasta el momento. Además, de Soltera, La Fuerte (perteneciente al último álbum “Las mujeres ya no lloran”), Chantaje, Girl like me junto a Black Eyed Peas, Te Felicito con Rauw Alejandro, Acróstico, Monotonía y TQG.

También, realizó una versión a modo salsa de “El Chantaje” y en “La Pared”, el tema que lanzó para Spotify Anniversaries y fue acompañada por la Orquesta Estable del Teatro Colón.

Cada canción fue recibida con ovación, saltos y un coro masivo que hizo temblar el estadio. Aunque, uno de los momentos más emotivos fue cuando cantó “Dia Especial”, una canción coescrita y coproducida junto a Gustavo Cerati, mientras se proyectaban imágenes de él en pantalla.

En este increíble show, la colombiana dejó una huella inigualable en el corazón de los argentinos que estaban acompañados de amigos y familia.

Fuente: Noticias Argentinas.