Grammys 2026: todos los ganadores y los hitos que marcaron la 68ª edición

La 68ª edición de los Premios Grammy, celebrada el domingo 1° de febrero en Crypto.com Arena, dejó un mapa de ganadores repartido en las categorías principales, pero con dos nombres dominando la conversación: Kendrick Lamar, que se fue con cinco gramófonos, y Bad Bunny, que consiguió el máximo galardón de la noche con un álbum íntegramente en español.

La ceremonia —conducida por Trevor Noah— entregó premios en 95 categorías, de las cuales 86 se definieron en la “premiere ceremony” previa al show central televisado.

Bad Bunny y un hito para el español en la categoría mayor

El momento cúlmine llegó con Álbum del año para “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”, de Bad Bunny, un resultado que la organización presentó como un hecho histórico: fue la primera vez que un disco completamente en español se quedó con el premio mayor.

El puertorriqueño también ganó Mejor álbum de música urbana por el mismo trabajo y Mejor interpretación de música global por “EoO”, consolidando una noche marcada por la presencia latina en categorías de alto perfil.

Kendrick Lamar: cinco Grammys y la Grabación del año con SZACon nueve nominaciones en la previa, Kendrick Lamar encabezó el medallero final con cinco premios. El más visible fue Grabación del año (Record of the Year) por “luther”, junto a SZA.

Además, se quedó con Mejor álbum de rap por “GNX” y sumó reconocimientos en categorías del campo rap, una trayectoria que —según reportes de agencias y coberturas especializadas— lo ubicó como el rapero más premiado en la historia de los Grammys.

Billie Eilish ganó Canción del año y Lady Gaga se impuso en pop

En el “Big Four”, el premio a Canción del año (Song of the Year, por composición) fue para “WILDFLOWER”, acreditada a Billie Eilish y FINNEAS como compositores.

En tanto, Lady Gaga obtuvo Mejor álbum vocal pop con “MAYHEM”, y “Abracadabra” figuró entre los títulos destacados de la edición, con premios asociados en rubros pop/dance según la lista oficial de ganadores y nominados.

Olivia Dean, artista revelación

La británica Olivia Dean se llevó Mejor artista nuevo, uno de los premios más codiciados para carreras emergentes y, al mismo tiempo, uno de los que más suele anticipar el termómetro de la industria para el año siguiente.

Argentina también dijo presente: CA7RIEL & Paco AmorosoEn el bloque latino, el dúo argentino CA7RIEL y Paco Amoroso ganó Mejor álbum latino de rock o alternativo por “PAPOTA”, un triunfo que sumó visibilidad regional en una gala atravesada por debates sobre idioma, circulación global y centralidad de los mercados.

Todos los ganadores de los Premios Grammy 2026

Categorías generales

- Álbum del Año: DeBÍ TiRAR MáS FOToS – Bad Bunny

- Grabación del Año: “Luther” – Kendrick Lamar & SZA

- Canción del Año: “Wildflower” – Billie Eilish

- Mejor Artista Nuevo: Olivia Dean

Pop

- Mejor Álbum Vocal Pop: Mayhem – Lady Gaga

- Mejor Interpretación Pop Solista: “Messy” – Lola Young

- Mejor Interpretación Pop Dúo/Grupo: “Defying Gravity” – Cynthia Erivo & Ariana Grande

Rap y música urbana

- Mejor Álbum de Rap: GNX – Kendrick Lamar

- Mejor Interpretación Rap: “Chains & Whips” – Clipse, con Kendrick Lamar y Pharrell Williams

- Mejor Interpretación Rap Melódica: “Luther” – Kendrick Lamar & SZA

- Mejor Canción Rap: “TV Off” – Kendrick Lamar feat. Lefty Gunplay

- Mejor Álbum de Música Urbana: DeBÍ TiRAR MáS FOToS – Bad Bunny

Latino y global

- Mejor Álbum Pop Latino: Cancionera – Natalia Lafourcade

- Mejor Álbum Latino de Rock o Alternativo: Papota – CA7RIEL & Paco Amoroso

- Mejor Interpretación de Música Global: “EoO” – Bad Bunny

- Mejor Álbum de Música Global: Caetano e Bethânia Ao Vivo – Caetano Veloso & Maria Bethânia

Rock y alternativo

- Mejor Álbum Rock: Never Enough – Turnstile

- Mejor Interpretación Rock: “Changes” – Yungblud

- Mejor Canción Rock: “As Alive as You Need Me to Be” – Nine Inch Nails

- Mejor Interpretación Alternativa: “Alone” – The Cure

- Mejor Álbum Alternativo: Songs of a Lost World – The Cure

Otros destacados

- Mejor Videoclip: “Anxiety” – Doechii

- Mejor Álbum Country Contemporáneo: Beautifully Broken – Jelly Roll

- Mejor Película Musical: Music by John Williams – John Williams

Clima político y mensajes en escena

La edición 2026 también estuvo atravesada por gestos y mensajes vinculados a la coyuntura migratoria en Estados Unidos: coberturas de agencias reportaron expresiones explícitas contra U.S. Immigration and Customs Enforcement durante los discursos, en una ceremonia que, además, cerró una etapa televisiva y anticipó cambios para la próxima edición.

