Joaquín Levinton presentó su alfajor “Pescado Raúl” y explicó por qué lo llamó así

Joaquín Levinton sorprendió al revelar que lanzó su propio alfajor, una idea que nació del humor y de un momento televisivo que se volvió viral.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el cantante hizo el anuncio al aire de Mega 98.3, durante una charla con Bebe Contepomi.

Allí, mientras presentaba su primer trabajo solista, contó que además traía otra novedad: “No solo vine a regalarles este disco, sino que vengo a regalarles mi alfajor”.

El producto se llama “Pescado Raúl”, un nombre que remite directamente a un episodio de MasterChef Celebrity Argentina. En ese ciclo, ante una consulta del jurado Germán Martitegui sobre el pescado que había preparado, Levinton respondió con total naturalidad: “Raúl”.

El momento se viralizó en redes sociales y quedó instalado como uno de los bloopers más recordados del programa. Según detalló, el alfajor tendrá dos versiones, una de chocolate blanco y otra de chocolate negro, ambas con relleno de dulce de leche.

El lanzamiento coincide con la salida de Yo soy Joaquín, su debut solista, un material compuesto por nueve canciones.

Por el momento, el artista adelantó que “Pescado Raúl” estará disponible próximamente en distintos puntos del país, aunque todavía no se informaron fechas precisas de lanzamiento, lugares de venta ni precio.

Fuente: Noticias Argentinas.