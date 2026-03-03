Ricky Martin anunció su show en Rosario: cómo y dónde conseguir las entradas

Ante el masivo pedido de los fanáticos, Ricky Martin se presentará en Rosario el próximo 14 de abril con un show en el Autódromo de la ciudad. A tres años de su última visita a Sudamérica, el artista puertorriqueño llegará en el marco de su gira mundial Ricky Martin Live 2026.

Luego de agotar su show en Buenos Aires, donde se presentará el 18 de abril en el Campo Argentino de Polo, el cantante confirmó una fecha en la ciudad de Rosario. El concierto forma parte de su gira por Sudamérica, en donde pasará por Argentina, Uruguay y Paraguay.

De esta manera, para los fanáticos rosarinos, es una oportunidad única para ver el show cuatro días antes que el público porteño, en un escenario que promete convertir al Autódromo en el epicentro del pop latino.

Dónde y cuándo se venden las entradas para ver a Ricky Martin en Rosario

Las entradas estarán próximamente a la venta en turboentrada.com, Mitre 737 y boletería de Metropolitano. Habrá una preventa exclusiva desde el jueves 5 de marzo a las 10 con todas las tarjetas de crédito y débito Santander y hasta 6 cuotas sin interés. Luego de agotarse la preventa se habilita la venta general con todos los medios de pago.

El setlist promete un viaje emocional y festivo, alternando entre los himnos pop que definieron los años 90 y 2000, como Livin' la Vida Loca y The Cup of Life, y sus baladas más profundas. El espectáculo combinará clásicos como Vuelve, María y La Mordidita con una puesta renovada, músicos en vivo y un despliegue visual de última generación

Además, la producción de Ricky Martin Live 2026 fue diseñada meticulosamente para potenciar la experiencia del público al máximo nivel. El show cuenta con iluminación de última generación y visuales inmersivos, respaldados por una banda en vivo y un cuerpo de siete bailarines en una propuesta multisensorial.

Fuente: Ámbito.