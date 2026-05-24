Mirtha Legrand recordó la inauguración del Obelisco por sus 90 años

Mirtha Legrand protagonizó uno de los momentos más emotivos de la celebración por los 90 años del Obelisco al enviar un mensaje especial recordando que estuvo presente el día de su inauguración, en 1936. “Mis padres me trajeron para ver la inauguración del Obelisco cuando tenía apenas unos días”, expresó la conductora durante el homenaje organizado por la Ciudad de Buenos Aires.

El histórico monumento porteño celebró un nuevo aniversario con shows musicales, mapping 3D, intervenciones artísticas y una multitud sobre la avenida Corrientes, pero el saludo de “La Chiqui” se convirtió rápidamente en uno de los momentos más comentados de la jornada. Legrand recordó que tenía apenas ocho años cuando viajó junto a su familia desde Villa Cañás para conocer la obra recién inaugurada. “Lo mirábamos y no podíamos creerlo”, contó emocionada.

Durante el video proyectado en el evento, la conductora definió al Obelisco como “algo amado, querido y adorado por los argentinos” y destacó el valor simbólico que el monumento mantiene para distintas generaciones. A sus 99 años, Mirtha volvió a demostrar su vínculo directo con algunos de los grandes hitos históricos y culturales de la Argentina, algo que generó una fuerte repercusión en redes sociales.

La celebración reunió a más de 200 mil personas en el centro porteño y consolidó al Obelisco como uno de los principales emblemas de la identidad de Buenos Aires. Sobre el cierre de su mensaje, Legrand dejó una frase cargada de emoción y patriotismo: “Feliz día queridísimo Obelisco de la porteña Ciudad de Buenos Aires. Arriba la Argentina”.

Fuente: Noticias Argentinas.