“Mi primera experiencia sexual fue a los 5 años”: de Lali Espósito a Thelma Fardín, los famosos y Ni Una Menos

Actrices, conductores y figuras del espectáculo se sumaron al reclamo de “Ni Una Menos”, en un contexto donde una mujer muere por femicidio cada 30 horas y, en el marco de una nueva movilización, personalidades como Lali Espósito, Mario Pergolini, “La Negra” Vernaci, Dolores Fonzi, entre otros, compartieron una reflexión.

La cantante Espósito publicó una imagen con fondo negro y la leyenda “Ni una menos” en las historias de su perfil de Instagram; mientras que, en la misma plataforma, la directora y actriz Fonzi reposteó al colectivo Actrices Argentinas, que rememoraron tres lamentables casos de este año: “Por Dulce María, por Agostina, por Noelia, por todas. El 3J marchamos en el Congreso y en todas las plazas del país”.

Uno de los testimonios más crudos llegó a través de la actriz Rocío Igarzábal, quien publicó una foto de ella, de pequeña, y escribió: "Mi primera experiencia sexual fue a los 5 años por alguien que decia 'cuidarme'. Una persona de confianza que abusó reiteradas veces de mi. En esta foto yo tengo 5 años".

Por su parte, Carla Peterson, Celeste Cid y Leticia Siciliani no dejaron pasar la oportunidad para incentivar la presencia social en la manifestación.

La intérprete Julieta Díaz compartió una cita de su par Érica Rivas, en la que sostuvo: “Téngannos miedo, porque somos muchas y tenemos la fuerza de las que ya no están y de las que nos enseñaron a seguir”. Además, publicó una guía de Amnistía Internacional titulada: “Ni Una Menos te interpela: ¿Qué podés hacer como varón? Formas simples de acompañar, escuchar y no mirar para otro lado”.

“Mi primera experiencia sexual fue a los 5 años”: de Lali Espósito a Thelma Fardín, los famosos y Ni Una MenosLa intérprete María Becerra también se hizo eco de la manifestación en sus historias de Instagram y señaló: "Este 3 de junio me encuentra lejos de Argentina, pero con el corazón acompañando a todas las que salen a las calles para seguir alzando la voz".

En línea, la artista pidió: "Justicia por Agostina Vega, Dulce Candia, Catalina Gutierrez, Micaela García, Lucia Pérez, Lucila Yaconis y por todas las que ya no están. Justicia por las que sobreviven día a día. Porque todas merecemos vivir libres y sin miedo. Ni una menos".

La actriz Thelma Fardín compartió un video, tras la confirmación de la condena a Juan Darthés en la Justicia brasileña por un hecho de abuso sexual en su contra que ocurrió en 2009, y en esta ocasión se expresó: "Yo sé que es difícil porque todos tenemos mil trabajos, pero hoy tenés que ir a la plaza".

"Que no te hagan creer que es un evento partidario. Es cultural. Es importante que todos digamos que no estamos de acuerdo con esta cultura a la que no le importa que nos maten. Es espectacular que lo compartas en las redes. Es importante que generes conversación y es genial que los varones se involucren. Es vital que vayamos a la plaza", añadió

En línea, Fardín retomó: "Que no te hagan creer que son las cucas. Somos un montón de mujeres sin banderas partidarias que decimos 'Basta'".

En este contexto, Elizabeth “La Negra” Vernaci leyó textos de la autora y militante feminista Zuleika Esnal, en declaraciones radiales y, entre los escritos, destacó la importancia de compartir la lucha entre el colectivo. El primer escrito se denomina “Nos criaron para pisarnos la cabeza entre nosotras”.

“La realidad es que la otra, cuando falto yo, sale a la calle con mi foto. Y grita mi nombre, acompaña a mi mamá. La otra aprendió a la fuerza las mismas cosas que yo. Aprieta las llaves de su casa en manos igualitas a las mías. Transpirando el mismo miedo. Cruzando las mismas avenidas. Porque son las tres de la mañana para ella y para mí y la vida se nos va tratando de alcanzar la cerradura", comenzó.

El texto añade: "La otra ya cambió de ropa para no andar provocando como me he cambiado yo". Y bajó la vista y se calló la boca. Y, de todos modos, le gritaron a los diez y a los once y a los ocho las mismas barbaridades que me gritaron a mí. "Y que nos siguen gritando".

Aunque el relato continuaba con: "La otra sabe que pudo ser Micaela, entonces ES. Como sé yo perfectamente que pude ser María Soledad y entonces SOY. Y a lo mejor mañana a otra le toque ser Zuleika", la locutora modificó el final y transmitió: "A la otra le toque ser ‘La Negra’."

A continuación, compiló otro texto de la misma autora, titulado “Si un día falto yo”: "Si un día falto yo, que se sepa que tomé mucho Campari. Que me drogué. Que no recuerdo a todas las personas con las que cogí porque fueron un montón. Que no pisé la Universidad. Que sepan que hice dedo”.

El siguiente párrafo también tuvo un comienzo personal: “Que fui locutora” y citó: “Mucama cama adentro, vendedora de libros —el original indica ‘de zapatos’—, bostera y mal hablada.Que tuve un hijo, pero nunca un marido. Que cerré bares, seguí de largo y los volví a abrir. Y merecía respeto".

Asimismo, añadió un fragmento popular que suele utilizarse en estas conmemoraciones: “Hoy salgo por vos, que te quiero mucho. Y por vos, que ni te conozco. Por vos, que salís conmigo. Por vos, que te quedás en tu casa. Por vos, que mirás para otro lado. Por vos, que gritás cada injusticia. Por vos que estás muerta. Porque salir por vos es salir por todas. Y salir por todas es salir por mí”.

Por su parte, el conductor Mario Pergolini, durante la emisión de su programa de este martes “Otro día perdido”, mostró una pequeña figura de un iceberg para representar los niveles de la violencia machista y sostuvo: “Lo que uno ve es la punta del iceberg, por encima de la superficie”.

En capas, la roca mostraba en la zona de mayor visibilidad los femicidios, la agresión física y las violaciones; en medio contenía las palabras: “amenazar, insultar, humillar, desvalorizar, chantaje emocional e ignorar”.

En la parte más oculta, la roca contaba con los términos: “humor sexista, publicidad sexista, invisibilizar, lenguaje sexista y micromachismos”.

En línea, el presentador sostuvo: “Ante lo ocurrido con Agostina Vega, los varones debemos replantearnos un poco la forma en que fuimos educados y cómo nos comportamos, incluso, en los monstruos en que nos convertimos muchas veces. Indudablemente no se detiene y en Argentina hubo 100 femicidios en lo que va del año”.

“Admito que muchas veces me es muy difícil y debemos entender que mañana es un día para replantearnos que no es normal que un país tenga 100 muertes sólo por el hecho de ser mujer”, añadió Pergolini.

Por su parte, Eial Moldavsky compartió una reflexión a través de su perfil de Instagram: “¿Por dónde pasa la violencia en los hombres? Se puede pensar al patriarcado en dos líneas; la primera expone la violencia como ejercicio de dominación del hombre hacia la mujer, como una forma de validar su preponderancia y sostener los privilegios que se derivan de los roles que establece esta situación de dominación”.

“Por otro lado, hay una segunda parte que es la validación masculina e implica que la masculinidad, para existir, requiere de otros varones validándote y no sólo de mujeres siendo violentadas”, añadió.

A continuación, explicó que, según la escritora, antropóloga y activista feminista Rita Segato, se requiere de dos interlocutores a la vez: “El eje vertical es hacia la víctima, el discurso es punitivo y el agresor tiene un perfil moralizador, como el paladín de la moral social, porque en este imaginario, el destino de la mujer es ser censurada, contenida y disciplinada”.

“También hay un eje horizontal donde el agresor se dirige a sus pares y es condicionado por su obtención, que debe ser reconfirmado a lo largo de la vida por distintos procesos de conquista y aprobación para satisfacer la demanda de grupos de pares, como ocurre con ciertos influencers que le hablan a sus pares”, cerró.

Fuente: Noticias Argentinas.