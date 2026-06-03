Premios Sur: silbaron a Mariano Cohn y Gastón Duprat en el homenaje a Luis Brandoni

La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina llevó a cabo este martes la vigésima edición de los Premios Sur 2026 en el Teatro Presidente Alvear de Buenos Aires, en una ceremonia que reunió actores, directores y productores y destacó a las mejores producciones del último año.

El evento contó con premios honoríficos a Lucrecia Martel, Cecilia Roth y el productor Luis Alberto Scalella, y un homenaje al memorable actor Luis Brandoni, quien falleció el pasado 20 de abril.

Gabriela Ricardes, ministra de Cultura de CABA, presentó el homenaje con imágenes y archivos de los proyectos del actor que marcaron una generación con sus películas. Por último, invitó al escenario a los directores Mariano Cohn y Gastón Duprat, los últimos en trabajar con él.

Sin embargo, la noche que celebra el cine argentino vivió un momento de tensión cuando los presentes expresaron su disconformidad con las palabras elegidas por los directores, llegando a silbar y abuchear mientras recordaban al actor.

En una noche marcada por discursos y palabras en contra del desfinanciamiento del Gobierno en el sector de las artes, Cohn y Duprat se posicionaron en la vereda contraria, diciendo que no estaban de acuerdo con las posturas sentadas por la Academia y que "se lo habían hecho saber".

La sala estalló en silbidos cuando los productores recordaron que Brandoni "fue perseguido por el gobierno peronista" y su falta de protagonismo durante la gestión del kirchnerismo, dando a entender que fue por la postura política que el actor defendía.

Finalmente, los aplausos llegaron luego de que Duprat y Cohn presentaran una escena de Brandoni en "Mi obra maestra", en la que el actor daba su opinión sobre la muerte.

Fuente: Noticias Argentinas.