El conmovedor video de Viru, la esposa del Indio Solari, consolando a una fanática que se volvió viral

El multitudinario velatorio del Indio Solari, realizado este fin de semana en el Polideportivo José María Gatica de Avellaneda, dejó imágenes de profunda tristeza y emoción colectiva. En las últimas horas, comenzó a circular con fuerza en las redes sociales un video que se volvió viral, donde se observa a Virginia “Viru” Mones Ruiz, la esposa del mítico cantante, teniendo un conmovedor gesto de consuelo hacia una fanática que lloraba desconsolada frente al féretro del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

“El video de Viru consolando a una ricotera quebrada, qué decir”, escribió una usuaria en la red social X junto a la filmación que conmovió a toda la comunidad ricotera. En el clip se ve el momento exacto en el que Mones Ruiz se acerca a la joven quebrada en llanto tras despedir los restos del artista. “Tranquilizate. Yo le doy un beso al Indio de tu parte. Chau, cuidate”, se le escucha decir con ternura a la mujer que acompañó al músico durante más de cuatro décadas.

Ante el tierno accionar, otros fanáticos presentes no dudaron en dedicarle palabras de agradecimiento por su rol histórico: “Viru, fuiste la mejor compañera que tuvo en toda su vida”, le expresaron, a lo que ella respondió con un sentido “Gracias”.

Fuente: Perfil.