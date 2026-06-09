El conmovedor video de Viru, la esposa del Indio Solari, consolando a una fanática que se volvió viral

Virgina "Viru" Mones Ruiz consolando a una joven durante la despedida al Indio Solari.
El multitudinario velatorio del Indio Solari, realizado este fin de semana en el Polideportivo José María Gatica de Avellaneda, dejó imágenes de profunda tristeza y emoción colectiva. En las últimas horas, comenzó a circular con fuerza en las redes sociales un video que se volvió viral, donde se observa a Virginia “Viru” Mones Ruiz, la esposa del mítico cantante, teniendo un conmovedor gesto de consuelo hacia una fanática que lloraba desconsolada frente al féretro del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.
“El video de Viru consolando a una ricotera quebrada, qué decir”, escribió una usuaria en la red social X junto a la filmación que conmovió a toda la comunidad ricotera. En el clip se ve el momento exacto en el que Mones Ruiz se acerca a la joven quebrada en llanto tras despedir los restos del artista. “Tranquilizate. Yo le doy un beso al Indio de tu parte. Chau, cuidate”, se le escucha decir con ternura a la mujer que acompañó al músico durante más de cuatro décadas.
Ante el tierno accionar, otros fanáticos presentes no dudaron en dedicarle palabras de agradecimiento por su rol histórico: “Viru, fuiste la mejor compañera que tuvo en toda su vida”, le expresaron, a lo que ella respondió con un sentido “Gracias”.
Fuente: Perfil.