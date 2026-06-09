Las mejores series de Netflix para ver durante el fin de semana largo: las más recomendadas para maratonear

Algunas propuestas de Netflix para el fin de semana largo.

El fin de semana largo es una oportunidad ideal para relajarse, quedarse en casa y disfrutar de una buena maratón de series. Con un catálogo cada vez más amplio, Netflix ofrece propuestas para todos los gustos: desde thrillers atrapantes hasta comedias ligeras y dramas cargados de emoción.

A continuación, una selección de algunas de las mejores series disponibles en la plataforma para aprovechar los días de descanso.

"El Eternauta", la producción argentina que conquista al mundo

La adaptación de la histórica historieta argentina se convirtió en uno de los grandes fenómenos de la plataforma.

Con una trama de ciencia ficción, supervivencia y resistencia colectiva, la serie logró captar la atención tanto del público local como internacional gracias a su calidad visual y una historia cargada de tensión.

Ideal para quienes disfrutan de relatos postapocalípticos y producciones de alto nivel.

"Adolescencia", el drama que genera debate

Esta miniserie británica se transformó en una de las más comentadas del año.

La historia aborda problemáticas vinculadas a las redes sociales, la violencia juvenil y la influencia de internet en la vida cotidiana, a través de una narrativa intensa y actuaciones destacadas.

Su formato breve permite verla completa durante el fin de semana.

"Departamento Q", una de las revelaciones del año

Los amantes del suspenso policial encontrarán una excelente opción en esta producción basada en las exitosas novelas nórdicas.

La serie sigue las investigaciones de un departamento especializado en casos sin resolver, combinando misterio, drama y giros inesperados que mantienen la tensión hasta el último episodio.

"El Juego del Calamar", un clásico reciente

Aunque ya lleva varias temporadas entre las series más populares del mundo, continúa siendo una de las opciones preferidas para quienes todavía no la vieron.

La producción surcoreana mezcla acción, suspenso y crítica social en una competencia extrema donde los participantes arriesgan todo para obtener una fortuna.

"Bridgerton", romance y lujo de época

Para quienes prefieren historias románticas, esta serie ambientada en la alta sociedad londinense ofrece intrigas familiares, relaciones amorosas y una cuidada puesta en escena.

Sus temporadas pueden verse de forma independiente y siguen conquistando a millones de espectadores en todo el mundo.

"Cobra Kai", nostalgia y diversión

La secuela de la clásica saga de Karate Kid logró construir una identidad propia y convertirse en un éxito global.

Con humor, acción y personajes entrañables, es una excelente alternativa para quienes buscan entretenimiento liviano y dinámico.

"Black Mirror", para reflexionar sobre la tecnología

Cada episodio cuenta una historia independiente y explora los posibles riesgos del avance tecnológico.

La serie se caracteriza por plantear situaciones inquietantes que invitan a reflexionar sobre el futuro, las redes sociales, la inteligencia artificial y la privacidad.

"Merlina", misterio para toda la familia

La particular mirada sobre la hija de la familia Addams se convirtió en uno de los mayores éxitos de Netflix.

Con una combinación de humor negro, misterio y elementos sobrenaturales, resulta una opción ideal para ver en familia o con amigos.

Opciones para todos los gustos

El catálogo de Netflix ofrece alternativas para quienes buscan suspenso, acción, romance, ciencia ficción o comedia.

Durante este fin de semana largo, cualquiera de estas series puede convertirse en el plan perfecto para desconectarse de la rutina y disfrutar de largas horas frente a la pantalla.

Con producciones argentinas, éxitos internacionales y fenómenos globales, las opciones para maratonear sobran.

Fuente: Noticias Argentinas.