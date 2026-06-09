Shakira se prepara para la ceremonia inaugural del Mundial 2026

Shakira será la gran protagonista en la inauguración del Mundial.

La artista internacional Shakira se prepara para su presentación en la ceremonia inaugural del Mundial 2026 que se realizará el próximo 11 de junio en la Ciudad de México. La barranquillera encabezará el acto con su canción Dai Dai, acompañada por otros artistas de renombre.

En las últimas horas, Shakira compartió un pequeño adelanto de lo que se podrá ver en el escenario montado en el mítico Estadio Azteca, donde se llevará a cabo el primer partido de cara al Mundial: México contra Sudáfrica.

La colombiana compartirá escenario con los artistas Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná, Tyla y Burna Boy el próximo 11 de junio. El show se podrá ver a las 14:30 en Argentina.

Será el primer espectáculo de la triple ceremonia inaugural que organiza la FIFA en esta edición. También habrá shows en Toronto, Canadá, y Los Ángeles, Estados Unidos.

¿Quiénes son los artistas que participarán de la apertura del Mundial 2026?

Alanis Morissette, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream y William Prince serán los encargados de abrir el Mundial en el BMO Field de Toronto, Canadá, el próximo 12 de junio a las 14.30.

Mientras que en el SoFi Stadium de Los Ángeles se subirán al escenario Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema y Tyla a las 20:30. Se esperan más nombres.

Fuente: Noticias Argentinas.