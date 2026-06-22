El emotivo drama en blanco y negro que sorprende en Netflix

Netflix sigue ampliando su catálogo con producciones independientes que logran diferenciarse de las grandes superproducciones. Entre los estrenos más recientes llegó una película estadounidense que apuesta por la sensibilidad y una propuesta visual que ya no se suele ver hoy en día en la plataforma.

Se trata de El libro para colorear, una cinta dramática que llegó el 19 de junio de 2026. La obra fue filmada íntegramente en blanco y negro y constituye el debut cinematográfico del director David Fortune, quien desarrolló este emocionante proyecto durante varios años antes de concretarlo.

De qué trata El libro para colorear

La historia gira alrededor de Lucky, un hombre que pasa por uno de los momentos más complejos de su vida tras la muerte de su esposa. De un día para el otro, debe adaptarse a una nueva realidad y asumir en soledad la crianza de Mason, su hijo con síndrome de Down.

La película transcurre durante un día entero y el objetivo es llevar a Mason a su primer partido de béisbol en Atlanta, lo que termina transformándose en una experiencia emocional mucho más profunda.

A lo largo del trayecto aparecen demoras, conversaciones inesperadas y pequeños obstáculos que obligan a Lucky a replantearse cómo seguir con su vida después de una pérdida tan importante. El viaje es una excusa para abordar la paternidad, el duelo y la capacidad humana para reconstruirse.

El director explicó que la elección del blanco y negro se dio porque el quería trasladar visualmente la sensación de vacío que experimenta el protagonista. Fortune desarrolló el guion dentro del programa Film Independent Amplifier Fellowship, financiado por Netflix y más tarde presentó la idea en el Festival de Tribeca 2023, donde ganó el concurso AT&T Untold Stories.

Fuente: Ámbito.