El exabrupto de Ariel Rodríguez que salió al aire: “Que Mundial de mi...”

El periodista deportivo Ariel Rodríguez vivió un exabrupto durante la previa del partido entre Argentina y Austria, cuando se le escapó una polémica frase crítica hacia el campeonato de fútbol durante la transmisión en vivo.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el sonidista dejó abierto por error el micrófono del conductor mientras mostraban a los fanáticos ingresando al estadio. En un momento en el que, aparentemente, pensó que no estaba al aire, se le escucha decir “Tus grandotes que te gustan, en este Mundial de mier...”.

El clip fue capturado por los fanáticos que estaban escuchando la transmisión de TyC Sports y difundieron la curiosa chicana en redes sociales. Lejos de generar odio, el curioso episodio generó mucho humor entre los cibernautas.

Tras la viralización del contenido, el periodista utilizó sus redes sociales para aclarar la situación, señalando que se trataba de "una broma interna en un corte": "No es lo que pienso y ustedes lo saben", tuiteó.

"Me dicen que al aire sale una frase donde digo 'que Mundial de mierd*', estaba hablando de la interna, porque esta es una interna que tenemos todos los días. No es lo que pienso. No lo dije al aire", dice en el video.

"Fue simplemente una frase que se escapó, porque en la interna yo lo que digo es que es un Mundial donde hay un par de Selecciones que se aprovechan y terminan marcando muchos goles", aclaró.

"Estamos hablando de un muy buen Mundial, en el que simplemente hubo una cargada interna. No es lo que pienso", cerró.

Fuente: Noticias Argentinas.