Fiesta mundialista en la Fan Zone de Paraná: una gran convocatoria acompañó a la Selección

La Fan Zone convocó a los paranaenses para disfrutar de la Selección Nacional en pantalla gigante.

La pasión por la Selección Argentina volvió a reunir este lunes a una gran cantidad de hinchas en la Fan Zone, ubicada en el microcentro de Paraná, donde se siguió el partido frente a Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026.

Familias, grupos de amigos y fanáticos de todas las edades se acercaron al espacio montado en lcalle Chile, en las inmediaciones del Shopping La Paz para vivir una nueva jornada mundialista frente a la pantalla gigante. Banderas argentinas, camisetas albicelestes y réplicas de la Copa del Mundo formaron parte de una escenografía teñida de celeste y blanco.

El clima de fiesta se hizo sentir durante todo el encuentro, pero alcanzó su punto máximo con los goles de Lionel Messi. Los festejos, abrazos y cánticos acompañaron cada conquista del capitán argentino, en una celebración compartida por quienes eligieron seguir el partido al aire libre.

Además de la transmisión en pantalla gigante, la Fan Zone ofreció propuestas gastronómicas y espacios pensados para toda la familia, consolidándose como uno de los puntos de encuentro de los paranaenses durante el Mundial 2026.

Con la victoria por 2 a 0 sobre Austria, la alegría se prolongó más allá del pitazo final. Entre fotos, banderas y el entusiasmo por la clasificación a la siguiente instancia, la Fan Zone volvió a ser escenario de una verdadera fiesta mundialista en el corazón de la capital entrerriana.