Milei y funcionarios del Gobierno celebraron el triunfo de Argentina

Patricia Bullrich, publicó una foto “con la V de la victoria” por el triunfo de Argentina.

El presidente Javier Milei y varios funcionarios del Gobierno Nacional celebraron el triunfo de Argentina ante Austria y le agradecieron al máximo goleador de la historia de los mundiales, Lionel Messi, el 2 a 0 de este segundo partido en el torneo que se disputa la Copa del Mundo.

"Vamos Argentina, Carajo!!! Messi máximo goleador de la historia de los mundiales. La alegría es toda de la celeste y blanca. La alegría no tiene ni tendrá fin", aseguró un eufórico Milei en sus redes sociales.

Por su parte, el ministro de Economía Luis Caputo aprovechó el evento para pronunciarse, una vez más, en contra de los kirchneristas por tildarlo de "mufa", cuando el capitán argentino falló un penal, a los 8 minutos del primer tiempo.

"Los trolls kukitas habían tuiteado que era mufa cuando erró el penal, y se apuraron a borrarlos...no les sale una, pobrecitas!"; señaló el funcionario.

Por último, la ex ministra de Seguridad y actual titular del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA) Patricia Bullrrich publicó una foto suya, con la camiseta Nro.13 de Argentina y los dedos en V, como suele ser el símbolo peronista. Sin embargo, explicó que, esa señal era "para la victoria" futbolística.

Previamente, la antesesora de Alejandra Monteoliva, había subido una foto de Messi, en sus redes sociales personales, acompañada de una única frase. "El mejor del Mundo".

Fuente: Noticias Argentinas.