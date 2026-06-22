Quién es Nicolás Trombino, el novio de Jésica Cirio al que le encontraron armas

a modelo y exconductora Jésica Cirio se vio envuelta en una polémica tras la viralización de unos videos de ella manipulando fajos de dólares en el domicilio que compartía con Martín Insaurralde, su exesposo.

A raíz de ello la Justicia dispuso una serie de allanamientos en la casa de la modelo, ubicada en el barrio porteño de Palermo, donde encontraron más dólares y armas, a nombre de su actual pareja y padre de su futuro hijo, Nicolás Trombino. La otra propiedad investigada se sitúa en Banfield, donde el empresario Elías Piccirillo, también exmarido de Cirio, cumple su condena en prisión domiciliaria.

Se confirmaron dos allanamientos en la causa que involucra a Insaurralde, Piccirillo y Jésica CirioTras el escándalo de su pareja, el empresario Nicolás Trombino se encuentra bajo la lupa por el reciente descubrimiento de la investigación.

¿Quién es el nuevo novio de Jésica Cirio y futuro padre de su hijo?

El hombre que conquistó el corazón de la modelo se llama Nicolás Trombino, un empresario de 43 años, propietario de una cadena de supermercados mayoristas, con fuertes contactos en el sector público y varios políticos.

De acuerdo con la primera información que trascendió a la prensa, la nueva pareja de la modelo vive en Puerto Madero y tiene un hijo adolescente. Su vínculo con el sector público es porque es proveedor de alimentos al Estado.

“Se conocieron por amigos en común, ella va a verlo a él y pasan muchas horas juntos en Puerto Madero, donde vive. Hace tres semanas estuvieron en Punta del Este, muy románticos”, comentó Laura Ubfal meses atrás.

La pareja confirmó su relación en noviembre del año pasado, tras haber sido vistos juntos cenando por Puerto Madero. Actualmente no conviven, pero están dando “paso a paso” para fortalecer su vínculo desde la noticia del bebé.

A mediados de abril, Cirio confirmó que está en la dulce espera de su segundo hijo, y el primero con el empresario. Si bien declaró que no fue buscado, aclaró que es bien recibido y un paso importante para la pareja.

Qué había dicho Jésica Cirio sobre el patrimonio de Martín Insaurralde

Tras el escándalo que envuelve a la modelo Jésica Cirio, por la viralización de los videos donde se la ve manipulando fajos de dólares en el domicilio que compartía con Martín Insaurralde años atrás, las redes sociales resurgieron sus declaraciones con respecto al patrimonio de su expareja, en las cuales ella asegura no haber visto "nada ilegal".

La exconductora se sentó en el sillón de La Peña de Morfi poco después de que salieron a la luz los videos de Martín Insaurralde con Sofía Clerici, conocido como el escándalo del "yategate".

Georgina Barbarossa, quien fue conductora del ciclo, fue al hueso y le consultó si no podía relatar las actividades que hacía su entonces marido, pero ella negó haber visto algo ilegal: "Él era político, como era de público conocimiento, y yo también trabajaba todo el día. Nos encontrábamos a la noche, cenábamos. Ahora, si se pretende que yo diga que vi algo ilegal, la realidad es que no lo vi".

Sobre si no sintió extraño el estilo de vida lujoso que llevaban, teniendo en cuenta que Insaurralde trabajaba para el Estado, argumentó que ella se mantiene económicamente desde hace años: "Mi vida siempre fue igual, no es que viviera una vida distinta a la que vivía antes de casarme con él. Y como conté antes, yo siempre trabajé, trabajo desde que tengo 10 años, trabajé para marcas internacionales, nacionales, en televisión, representé marcas, y siempre tuve la suerte de poder vivir bien, gracias a Dios, a mi esfuerzo y a mi trabajo, que fue siempre el mismo".

"Nunca dejé de trabajar, en ningún momento de la vida yo dejé de laburar", repitió.

También, reconoció que no le llamaron la atención los viajes al exterior que el político realizaba: "La verdad es que los viajes que hacía conmigo, los hacía conmigo, que fueron, como te dije, en el periodo después del 2014, y había viajes que hacía por su laburo, por lo menos esa es la información que él me daba".

Por último, su ritmo de vida no se vio afectado por el trabajo de su expareja, desligándose de las acusaciones de enriquecimiento ilícito: "Yo vivía un ritmo de vida normal, como te dije antes, el que viví siempre antes de conocerlo a él".

Fuente: Noticias Argentinas.