Shakira sorprendió en el partido de Argentina ante Austria junto a su hijo Milan

Shakira se convirtió en una de las grandes sorpresas de la jornada durante el partido entre la Selección argentina y Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026.

La artista colombiana fue vista en uno de los palcos del estadio de Dallas acompañada por su hijo Milan, siguiendo de cerca el encuentro que tuvo como gran protagonista a Lionel Messi. Su aparición se viralizó rápidamente en redes sociales y llamó la atención de los hinchas presentes en el estadio.

Según trascendió, Shakira llegó al estadio horas antes del comienzo y fue recibida por aficionados que le pidieron fotos y saludos. La cantante fue captada interactuando con distintas personalidades presentes en la previa del encuentro mundialista.

La presencia de la colombiana no sorprende en el contexto de la Copa del Mundo. A lo largo de los años, Shakira se transformó en una de las artistas más vinculadas al fútbol gracias a canciones emblemáticas como Waka Waka en Sudáfrica 2010 y La La La en Brasil 2014. Además, recientemente volvió a relacionarse con el torneo al interpretar Dai Dai, una de las canciones oficiales del Mundial 2026.

La visita también tuvo un componente familiar: Milan, el hijo mayor que tuvo con el exfutbolista Gerard Piqué, acompañó a su madre durante el partido y compartió con ella la experiencia de presenciar uno de los encuentros más esperados de la fase de grupos.

Mientras Argentina buscaba asegurar su clasificación a los octavos de final con otra actuación destacada de Messi, la presencia de Shakira aportó una cuota de espectáculo a una jornada mundialista que combinó fútbol, música y celebridades en las tribunas de Dallas.

Fuente: Noticias Argentinas.