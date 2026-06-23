Fernando Burlando explicó por qué Florencia Peña podría demandar al streaming de Nico Occhiato

El abogado Fernando Burlando explicó los motivos por los que la actriz Florencia Peña podría demandar al streaming Luzu tras su desvinculación por haber comunicado en vivo una falsa noticia; por tanto, se refirió al contrato de la intérprete con el medio audiovisual, que se encuentra vigente hasta diciembre próximo.

Luego de haber informado erróneamente el supuesto fallecimiento de Jorge, el padre de Lionel Messi, lo que era falso, Peña podría tomar acciones legales, según detalló Burlando: “Es un tema que está analizando Flor. Hay un contrato que había iniciado en marzo y terminaba en diciembre, donde las cláusulas de rescisión no tenían nada que ver con lo que ocurrió”.

“Florencia está atravesada por el dolor, es una persona que siempre se ha manejado de muy buena manera, es extremadamente educada y entiende lo que es el dolor ajeno. Fue una gran patinada que, por suerte, salió rápidamente a aclarar y eso fue lo mejor que pudo haber hecho”, añadió el letrado en declaraciones televisivas.

“Florencia es una gran figura y me parece que se merece un trato que se equipare con esa situación. Reconoce el tremendo error y es visible porque, cuando pasó, me llamó llorando desconsolada y me preguntó qué más podía hacer además de las disculpas”, relató el abogado.

En línea, reveló que la intérprete estaba preocupada por “que la familia Messi entendiera que el error no fue intencional. Está claro que nada más alejado de ella tirar una primicia, algo que nunca se le pasó por la cabeza”.

A días del comunicado que señalaba que la actriz había “dado un paso al costado”, Burlando ratificó: “Más allá del despido o no, había un contrato que se resuelve de común acuerdo o no, pero dice que hasta diciembre tendría que estar trabajando en determinadas condiciones. No fue despedida. Tendría que haber sido rescindido el contrato y para eso tenía que haber una comunicación 30 días antes”.

“Con una notificación que lleve este tiempo de antelación, podían rescindir este acuerdo. Si ocurre algo diferente a eso, se abre la opción, incluso, a daños y perjuicios, porque tiene establecido cobrar un monto determinado por mes junto a otros beneficios, y podría reclamar todo eso hasta el final”, sentenció el letrado.

Fuente: Noticias Argentinas.