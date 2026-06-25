Día Mundial de The Beatles: el museo más grande fuera de Liverpool está en Buenos Aires y pocos lo saben

El Museo Beatle en Buenos Aires está ubicado a pocos metros de la Avenida Corrientes.

El Día Mundial de The Beatles, que se celebra todos los 25 de junio, vuelve a poner en escena la historia de una de las bandas musicales más influyentes de todos los tiempos. Pero lejos de Liverpool, hay un lugar inesperado que guarda un verdadero tesoro beatle: Buenos Aires.

En plena avenida Corrientes funciona el Museo Beatle, considerado el más grande del mundo después del de Liverpool. El espacio reúne miles de objetos vinculados con John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr.

El museo está ubicado dentro del Paseo La Plaza, en Av. Corrientes 1660, y se convirtió en una parada obligada para fanáticos, turistas y curiosos que quieren acercarse al universo de los Fab Four.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, detrás de este proyecto está Rodolfo Vázquez, un coleccionista argentino que dedicó buena parte de su vida a reunir una colección única. Según la información difundida por el museo, el archivo supera los 11.000 objetos relacionados con The Beatles.

La magnitud de la colección le permitió alcanzar un récord Guinness, un dato que vuelve todavía más llamativa la presencia de este museo en Buenos Aires.

Qué se puede ver en el Museo Beatle de Buenos Aires

La muestra propone un recorrido por la historia musical y personal de The Beatles. En sus salas se pueden encontrar objetos originales, piezas raras, discos, revistas, fotografías y artículos difíciles de conseguir.

Uno de los grandes atractivos es la recreación de la famosa portada de Abbey Road, una de las imágenes más icónicas de la cultura pop. También hay espacios pensados para revivir momentos clave de la banda.

Entre las propuestas más buscadas aparece la posibilidad de sacarse una foto en una ambientación inspirada en la cama de John Lennon y Yoko Ono, otro guiño directo a la historia beatle.

El museo abre todos los días de 18 a 00, por lo que también funciona como una alternativa para sumar a un plan nocturno en la Ciudad de Buenos Aires.

Datos clave del Museo Beatle

-Dónde queda: Av. Corrientes 1660, dentro del Paseo La Plaza.

-Horario: todos los días de 18 a 00.

-Entrada para argentinos: $7.000.

-Entrada para extranjeros: $12.000.

-Colección: más de 11.000 objetos vinculados con The Beatles.

-Distinción: récord Guinness por su colección beatle.

En el marco del Día Mundial de The Beatles, el museo porteño aparece como uno de los secretos mejor guardados de Buenos Aires: un espacio enorme, lleno de historia y con una colección que sorprende incluso a los fanáticos más exigentes.

Beatmemo, una gema oculta en Rosario

Ubicado en Rosario, Beatmemo es considerado el primer espacio cultural temático dedicado a The Beatles en Sudamérica. El lugar combina museo, bar y centro cultural en una propuesta que atrae tanto a fanáticos de la banda como a turistas interesados en la historia de la música.

Fundado por el médico oncólogo Ricardo Miecci, coleccionista y admirador del cuarteto de Liverpool, el espacio reúne una importante colección de objetos vinculados con John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr. Entre sus piezas se destacan discos, libros, fotografías, afiches, recuerdos de época y artículos de colección que permiten recorrer la trayectoria del grupo británico.

Uno de los principales atractivos de Beatmemo es su museo interactivo, organizado a través de una línea de tiempo que repasa los momentos más importantes de la historia de The Beatles. El recorrido puede realizarse con audioguías disponibles en varios idiomas, una propuesta pensada tanto para visitantes argentinos como extranjeros.

Además de la exhibición permanente, Beatmemo funciona como un activo centro cultural. Habitualmente ofrece recitales en vivo, charlas temáticas, encuentros para fanáticos y una tienda especializada en merchandising beatle. El espacio abre durante la semana y los fines de semana en horarios vespertinos y nocturnos, convirtiéndose en una parada ideal para quienes buscan una experiencia diferente en Rosario ligada a la música y la cultura pop.

Fuente: Noticias Argentinas.