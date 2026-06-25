Habló Ekaterina, la mujer que habría encantado a Mauro Icardi y enfurecido a la China Suárez

Ekaterina Ojeda, una modelo de 25 años, habló por primera vez tras ser señalada como la mujer que "encantó" al futbolista Mauro Icardi y provocó la furia de su novia, Eugenia "La China" Suárez, durante una salida a un boliche de Costanera el fin de semana pasado.

Según la información que trascendió, el jugador y la actriz habrían protagonizado una complicada situación de pareja en el establecimiento bailable "Tequila", lo que desencadenó un breve encontronazo entre la China y una mujer con la que Icardi estuvo hablando y mirando mucho.

La joven decidió hablar sobre lo sucedido en un móvil de LAM, programa que conduce Ángel de Brito, y aclaró algunas versiones que circularon en los últimos días, como también negó que la actriz "la haya agarrado de los pelos".

Sobre la noche y cómo fue su charla con el futbolista, reveló que él se acercó a hablarle cuando la China se fue brevemente de la zona del VIP: “Algo así me dijo. Me dijo tipo: ‘Qué linda que sos, qué linda que estás’. Una cosa así, la verdad no me acuerdo. No me pareció tan importante en el momento hasta que se hizo el otro día”.

La frase que trascendió a la prensa cuando estalló el escándalo habría sido: “Me encantás. Pero ojo, que por acá está Eugenia”, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

La modelo negó que esas fueran las palabras exactas, pero sí mencionó que el futbolista insistió en un segundo encuentro: “Me preguntó si íbamos a volver a coincidir o si quizás nos íbamos a volver a ver en ese lugar”.

Aparentemente, esa pequeña y breve interacción habría despertado la furia de Eugenia, quien comenzó a mirarla de mala manera y se acercó para intimidarla. Aunque Eka descartó que hubiera sido una pelea física, reconoció que hubo “un empujoncito”, pero que para ella no fue para tanto.

A pesar del escándalo que se generó luego de que saliera a la luz el supuesto encontronazo, la modelo no dijo estar pasando un mal momento: “No la pasé mal porque era una simple charla. A mí no se me hizo nada malo, la verdad. No me ofende que ella me mire mal porque no estoy haciendo nada malo”.

Si bien dijo que la China le parece "muy linda" en persona, se declaró "Team Wanda": “La banco a muerte. A la China no le tiré flores porque, bueno... Wanda, obvio, Wanda”.

Quién es Ekaterina Ojeda, la modelo que conquistó a Mauro Icardi

Durante su adolescencia estudió en un bachillerato bilingüe de Pilar con especialidad en economía y ciencias sociales, donde asegura haber participado de varias clases extracurriculares, con una amplia fijación en los deportes.

Desde el 2022 es una estudiante regular de la Universidad de Buenos Aires, donde estudia la carrera de Diseño Industrial.

Aunque mantiene un bajo perfil en sus redes sociales, donde no comparte muchos detalles de su vida, sí muestra los lugares a los que sale y tiene una vida muy activa con amigos, cenas en restaurantes y eventos nocturnos.

Según se puede apreciar en las imágenes que comparte en sus perfiles públicos, vacaciona con amigas en Mar del Plata y sale seguido a fiestas de música electrónica.

Actualmente cuenta con 38 mil seguidores en Instagram y 32 mil seguidores en su cuenta de TikTok.

Fuente: Noticias Argentinas.