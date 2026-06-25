Terremotos en Venezuela: la reacción de los famosos que se solidarizaron con los afectados

Los famosos y figuras destacadas venezolanas se solidarizaron con el país tras una serie de devastadores terremotos que sacudieron varias ciudades de Venezuela y que dejaron un saldo de al menos 164 víctimas fatales y casi 1.000 personas heridas.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, nombres como los del músico J. Balvin, la influencer Lele Pons, entre otros, pusieron sus redes sociales a disposición de las víctimas y el pueblo venezolano para poder ubicar a los afectados y sobrevivientes de la catástrofe natural.

Los famosos se solidarizaron con el pueblo venezolanoEl cantante J. Balvin expresó su dolor por la tragedia ocurrida en las últimas horas y dedicó un mensaje al pueblo venezolano: "Venezuela. Mi corazón está con todas las personas afectadas por esta dolorosa tragedia. Que quienes aún están desaparecidos puedan ser encontrados con vida, que los heridos se recuperen pronto y que el país encuentre fortaleza y esperanza en los días que vienen".

También compartió los mensajes de información prioritaria destinados a los afectados.

El músico Carlos Baute también usó sus redes para uso común, comunicando que compartiría los mensajes de quienes lo etiqueten: "Mis redes a total disposición para difundir cualquier información! Por favor resguardarse por ahora en lugares seguros!".

Carlos Baute se solidarizó con el pueblo venezolano. Foto: Agencia NA(Instagram)Carlos Baute se solidarizó con el pueblo venezolano. Foto: Agencia NA(Instagram)Al igual que Baute, Catherine Fulop puso a disposición sus redes sociales para difundir información: "Dispongo mis redes sociales para quien necesite publicar: desapariciones, emergencias, entre otros".

Además, publicó un posteo con información valiosa: "OPERACIÓN TODOS CON VZLA¡ Hoy, más unidos que nunca! Nuestro acompañamiento y oraciones están con cada familia venezolana en estas horas. Si estás en una zona afectada por el terremoto, estas son las recomendaciones".

La influencer Lele Pons y el cantante Danny Ocean se sumaron a la difusión de información y compartieron los mensajes que sus seguidores les mandaban: "-Lugares que necesiten asistencia inmediata peguen un grito en los comentarios! -Personas que estén dispuestas a colaborar a llegarse y apoyar en lo que se necesite, coordinen en los comentarios...".

Las plataformas, que reúnen casi 80 millones de seguidores entre ellas, usaron un sistema para identificar el pedido de ayuda: "Está publicacion es SOLO para personas en Venezuela. Les dejo este post por si necesitan pegar un grito! Y para grupos que estén activos a colaborar. POR FAVOR sean bien específicos con las direcciones. Mucha fuerza".

El actor Edgar Ramírez también actuó como difusor de pedidos de ayuda y de consejos para resguardar a los sobrevivientes.

El cantante Ricky Montaner, hijo de Ricardo Montaner, escribió: "Orando por nuestro país y nuestra gente".

"Familia. Estoy aquí, muy frustrado y con mucha ansiedad. Estamos organizando con la familia para ver qué podemos hacer, pero mientras tanto, súper alarmado, muy afectado con todas las imágenes que estamos viendo", comunicó en un video.

En la misma línea, compartió un link de una ONG para hacer donaciones y sumar a la causa.

Fuente: Noticias Argentinas.