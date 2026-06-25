Terremotos en Venezuela: Shakira llamó a ayudar a “niños, madres y familias"

Shakira hizo un llamado a la solidaridad tras los terremotos en Venezuela.

Tras los terremotos que azotaron a Venezuela este miércoles 24 de junio, reconocidas figuras del espectáculo buscan ayudar a los afectados; tal es el caso de la estrella colombiana Shakira, que hizo un llamado a la solidaridad.

A través de su perfil de historias en la red social Instagram, la intérprete compartió el enlace de una web de donaciones y solicitó la colaboración para "niños, madres y familias enteras que están sufriendo a causa de esta tragedia en Venezuela".

Seguido, se refirió al enlace que deriva a las agrupaciones destinadas a colaborar: “Estas son algunas de las organizaciones que ya están trabajando sobre el terreno para brindar ayuda a las personas afectadas por el terremoto. Si puedes, dona, comparte o ponte en contacto con ellas”.

En línea con el discurso de urgencia de otros artistas como Catherine Fulop y Ricardo Montaner, la barranquillera enfatizó: “Nuestra ayuda es urgente”.

Con una lista que asciende a 157 desaparecidos, 188 muertos, 200 atrapados por los escombros y 1.520 heridos hasta el momento, figuras destacadas se hicieron eco de la crisis y utilizaron sus redes sociales para pedir colaboración o ponerse a disposición.

Entre quienes se sumaron a la causa se destacan Lele Pons, J. Balvin, Carlos Baute, Danny Ocean, Ricky Montaner, Ricky Martin y Franco de Vita.

Por lo menos, un total de 2.927 familias se encuentran damnificadas a causa de los sismos y unos 250 edificios resultaron afectados o destruidos, según informó el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez.

El estado La Guaira es la región que concentra el mayor impacto, con especial afectación en las localidades de Caraballeda y Playa Grande, reportó el diario El Nacional.

Allí, ocho hospitales resultaron afectados, algunos de los cuales tuvieron que ser evacuados de emergencia. Los pacientes fueron trasladados a otros centros de salud y están siendo atendidos con insumos médicos e hidratación.

Fuente: Noticias Argentinas.