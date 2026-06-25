Tras 2 años de espera: Netflix estrenó la nueva temporada del fenómeno turco que enamoró a todos

"Mi otra yo", la serie turca que está en Netflix.

Las series turcas se transformaron en uno de los grandes fenómenos que no paran de atraer audiencia dentro de Netflix. Sin embargo, no todas consiguieron generar una conexión tan fuerte con el público como una producción que acaba de estrenar su tercera temporada.

A pesar de su éxito, la plataforma ya confirmó que esta será la última entrega de la serie y pone punto final a un recorrido que empezó en 2022. Con ocho episodios, la ficción apuesta con Mi orra yo por la amistad, la reconstrucción emocional y las heridas familiares que tienen que sanar.

De qué trata Mi otra yo

"Mi otra yo" sigue la historia de tres amigas inseparables: Ada, Sevgi y Leyla, quienes cambian el rumbo de sus vidas a partir de un viaje que las obliga a enfrentar su pasado. La serie empieza con la terapia que deciden hacer en un pueblo costero, donde aprenden a superar un trauma no resuelto del pasado de sus familias.

En esta tercera temporada, las protagonistas siguen un proceso de transformación personal, aunque ahora aparecen nuevas decisiones que podrían cambiarlo todo. En esta etapa final, la serie se profundiza en los conflictos internos de cada personaje, como por ejemplo el de Ada, quien deberá redefinir qué quiere para su vida después de todo lo que pasó.

Por el otro lado, Sevgi se enfrentará a nuevas facetas personales luego de superar sus problemas de salud y Leyla va a seguir investigando los hechos que marcaron su historia sentimental y familiar. La producción también incorpora nuevos personajes, como Deniz, la hermana de una de las protagonistas.

La nueva entrega está integrada por 8 capítulos de aproximadamente 50 minutos cada uno. La serie se transformó en una de las producciones internacionales más vistas del género dentro de Netflix y ayudó a consolidar la presencia del contenido turco en el mercado mundial.

Netflix: elenco de Mi otra yo

-Tuba Büyüküstün como Ada

-Seda Bakan como Leyla

-Boncuk Ylmaz como Sevgi

-Murat Boz como Toprak

-Aytaç amaz como Diyar

-Frat Tan como Zaman Bey

-Serkan Altunorak como Selim

Rza Kocaolu como Tevfik Fikret

-Umut Kurt como Erdem

-Füsun Demirel como Muko

-Nilüfer Açkaln como Lemanükrü

-Özyldz como Özgürlayda

-Akdoan como Deniz

Fuente: Ámbito.