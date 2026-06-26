Murió la periodista Ernestina Pais: su auto fue arrollado por un tren en San Isidro

Ernestina Pais fue embestida por una formación del Tren de la Costa, en San Isidro.

La conductora tenía 54 años. Fue embestida por una formación del Tren de la Costa.

La conductora televisiva Ernestina País, de 54 años, murió este viernes tras protagonizar un accidente ferroviario en un paso a nivel de San Isidro, Buenos Aires.

Según confirmaron a Infobae, la mujer conducía un Honda City cuando intentó cruzar las vías en la intersección de Sáenz Peña y El Cano con la barrera baja, momento en el que el vehículo fue embestido por una formación del Tren de la Costa.

Según informaron las fuentes, de acuerdo a las primeras tareas realizadas en el lugar, tanto la barrera como el sistema de señalización fonoluminosa funcionaban correctamente al momento del accidente. El impacto se produjo sobre el lateral del conductor y provocó su fallecimiento en el acto.

La fiscal María Paula Hertrig interviene en el caso y ya ordenó el relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona. En el lugar trabajaron bomberos, peritos y personal policial.

Así quedó el vehículo de Ernestina Pais.

El antecedente

En marzo de este año, la periodista había chocado con su auto en Vicente López y se había negado a hacer el test de alcoholemia, una decisión que derivó en un acta de infracción por “POSITIVO ALCOHOLEMIA” y en el secuestro del vehículo.

El episodio ocurrió en el cruce de la avenida Del Libertador y Las Heras con el mismo Honda City. Allí, impactó contra un Alfa Romeo conducido por otra mujer. El siniestro fue leve y solo dejó daños materiales.

Tras un llamado al 911, intervinieron agentes de la Comisaría de Vicente López Seccional 5ª de la Policía Bonaerense. Cuando llegaron, constataron que no había heridos y que personal del Municipio de Vicente López avanzaba con los controles de alcoholemia a ambas conductoras.

Fue en ese momento cuando Pais rechazó someterse a la prueba. Por esa negativa, se labró la infracción de tránsito y el auto fue trasladado al playón municipal. Después del procedimiento, la periodista se retiró del lugar, acompañada por su exmarido y su hijo.

Ernestina País fue una reconocida periodista, conductora de televisión y radio argentina.

Desarrolló una extensa trayectoria en los medios de comunicación y alcanzó gran popularidad al frente de ciclos como Mañanas Informales, junto a Jorge Guinzburg.

También condujo programas de entretenimiento, actualidad y radio en distintos canales y emisoras.

Además de su carrera profesional, en los últimos años habló públicamente sobre sus problemas de salud mental y su lucha contra las adicciones, convirtiéndose en una voz que promovía la importancia de pedir ayuda y abordar estas problemáticas sin estigmas.

Fuente: Infobae, Bárbara Villar.