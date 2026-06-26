Wanda Nara se negó a que sus hijas viajen al Mundial con Mauro Icardi

La mediática Wanda Nara reavivó su guerra judicial con el futbolista Mauro Icardi y se negó a que sus hijas viajen a Miami para ver el Mundial junto a su padre y su pareja, Eugenia "La China" Suárez.

De acuerdo con la información que tiene la Agencia Noticias Argentinas, el jugador del Galatasaray pidió extender los días junto a sus hijas hasta el 10 de julio para poder tener unas vacaciones familiares en Miami.

Finalmente, Wanda Nara se negó a que sus hijas viajaran con su padre y a que se las entregaran en Estados Unidos: "Estoy hablando con Elba porque en estas horas salía la respuesta de Wanda; también le escribí a ella, y finalmente Wanda se opuso a que las nenas viajen a Miami", comunicó Paula Varela en Intrusos.

El plan que habría diseñado el equipo de abogadas de Icardi era que las menores pasaran una semana con el padre en Miami y otra con su madre; así "las nenas pasaban 15 días de vacaciones".

"La verdad es que era bastante coherente", opinó Varela.

Wanda Nara viaja a Estados Unidos para ver el Mundial 2026

La empresaria se suma a la larga lista de figuras que acompañarán a Alejandro "Marley" Wiebe e Ian Lucas en Por el Mundo Mundial. Aparentemente, Wanda participará del encuentro de la Selección argentina en Miami, en el marco de la fecha de 16avos de Mundial, contra un equipo que aún está por definir.

Días atrás, la rubia compartió una historia de Instagram donde reveló que obtuvo su green card y la de sus hijos, por lo que espera que sea un viaje familiar: "VISAS. Ahora si nos vamos al Mundial".

Susana viajará al Mundial

Según trascendió, la diva de los teléfonos también viajará a Estados Unidos en los siguientes días para presenciar el partido de la Selección argentina. Además, estaría planeando grabar un programa especial junto a Messi y su familia.

De no ser posible el encuentro con capitán de la Selección, el canal baraja dos alternativas para llevar a cabo el especial: una entrevista mano a mano con Antonela Roccuzzo y sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro, y un encuentro con los padres del futbolista, Celia y Jorge Messi, quien atravesó un delicado momento de salud en los últimos días.

Fuente: Noticias Argentinas.