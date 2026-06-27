La primera publicación de Benicio, el hijo de Ernestina Pais, tras la muerte de su madre

Benicio Guyot, el único hijo de Ernestina Pais, que tiene 22 años, compartió su primera publicación tras el fallecimiento de su madre, ocurrido anoche en un trágico accidente ferroviario que terminó con la vida de la actriz de 54 años.

Luego de que se conocieran las despedidas de todo el ámbito del espectáculo y en medio del dolor y la conmoción, Guyot, fruto de la relación de Pais con el fotógrafo Alejandro Guyot, posteó una fotografía junto a su madre con un emoticón de corazón en sus historias de la red social Instagram.

El posteo, sencillo, sentido y en parte lo que una persona puede expresar ante un suceso de esta magnitud, demuestra el cariño de la actriz. En la imagen se puede ver cómo ella se apoyó en el hombro del joven, ambos descontracturado y con un tinte de “entre casa”, esas postales íntimas que pueden no ver la luz.

Así y como principal gesto de despedida pública, el joven se mostró fiel a su bajo perfil habitual. Benicio nació en 2004 y, a pesar de la fama de su madre, siempre eligió mantenerse alejado de la exposición pública, una decisión que Ernestina respetó durante toda su carrera al preservar su intimidad y compartir muy pocos aspectos de su vida personal.

La relación entre la periodista y Alejandro Guyot permaneció durante una década y, si bien se separaron en 2010, ambos mantuvieron un vínculo de acompañamiento en la crianza de su hijo.

En marzo de 2024, ante la severa crisis psicofísica de Ernestina, Alejandro Guyot -junto al resto de la familia- tomó la drástica decisión de solicitar la judicialización de su salud. Fue él quien acompañó el proceso para que la Justicia determinara que ella "no podía sola", así logró su traslado al sanatorio y su posterior derivación a la clínica psiquiátrica de rehabilitación.

Meses después, cuando la periodista decidió hablar públicamente de su proceso de recuperación, reconoció que su hijo había sido una de las principales razones para salir adelante.

Fuente: Noticias Argentinas.