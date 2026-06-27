“Te amo, fueron tus últimas palabras”: desde el elenco, hasta Gastón Pauls, las despedidas a Ernestina Pais

La muerte de Ernestina Pais, ocurrida el viernes por la noche tras un accidente ferroviario en la localidad bonaerense de Martínez, provocó una inmediata reacción en el mundo del espectáculo, entre ellos, artistas como Gastón Pauls -que recordó el vínculo íntimo que los había unido-, hasta sus compañeros de elenco.

Uno de los mensajes más conmovedores fue el de Pauls, quien rememoró la forma en que se acercaron durante años: "Fuimos amigos, novios, amigos de nuevo, compañeros. Todo eso fuimos. Y más". Con el texto, el actor desplegó una serie de fotografías y capturas de conversaciones que compartieron a lo largo del tiempo.

"Tu casa a medio hacer. Tu perro Rolando llamándome por mi nombre. Risas en mi casa de Warnes. El Obras y el Dorrego. Vos yéndote a la madrugada a la radio y yo durmiendo. Tu maravillosa foto de Charly. Seguíamos riendo hasta que dolía. Nuestras charlas sobre hermanos. El estreno de STAR WARS. La anécdota del remisero. La internación. La visita en el medio. Nuestros abrazos. Tu confianza. La luz de tus ojos", se expresó Pauls.

La carta se tornó más profunda y conmovedora: "La externación. Tu primera salida. Juntos yendo a ver a Posca. Risas y más risas. Tu peli. Tu historia. Tus viejos. Llantos compartidos. Abrazo profundos. Tu inteligencia única. Tu humor por sobre todo. Tu sonrisa, la más ancha del mundo. Nuestro proyecto. Acá seguirás siempre ERDNE. Con Nico seguiremos llamándote así. ERDNE. Con la R bien marcada. Te amo. Y esas fueron tus últimas dos palabras ayer en tu último mensaje Te amo. Nos amamos. Gracias por tanto amor. Buen viaje amada ERDNE".

También se expresó José María Muscari, director de El divorcio del año, la última obra de la que participó Pais. El productor publicó un video de la periodista sobre el escenario y la despidió con una breve frase: "Chau Ernes, que seas feliz en tu eternidad. Te despido feliz y actuando".

Por su parte, Guillermina Valdés, que también integró el cuerpo de la comedia, publicó una fotografía junto a Ernestina y escribió: "Así siempre, amiga hermosa Ernest. Tu sonrisa grabada en mi corazón. Gracias por nuestro encuentro. Eterna".

La intérprete Rocío Igarzábal compartió varias imágenes de las giras y de grupos de trabajo: "Quiero creer que no es verdad. Amiga, te llamé. Te llamé mil veces". Al tiempo, se refirió a los proyectos que ambas tenían por delante y cerró con un emotivo: "Te amo infinito. Te voy a extrañar todos los días".

Entre las periodistas que la recordaron estuvo Débora Plager, que recuperó la carta que le había dedicado en uno de sus cumpleaños. Allí destacó la intensidad de la amistad que construyeron, las salidas compartidas, el teatro, el trabajo y la generosidad que, según escribió, caracterizaba a Pais.

Plager se expresó conmocionada: "Está carta te escribí para tu último cumpleaños. Amiga hermosa. Buscando fotos me di cuenta de la intensidad del tiempo compartido. El trabajo, las salidas nocturnas, el teatro, las risas, el gimnasio juntas. Nos conocimos y a las pocas semanas me hiciste sentir que teníamos una amistad de años. Eso solo lo logran las personas que se entregan al otro de la menera que lo haces vos. Sin mezquindades, con la generosidad del alma desnuda. Me diste la confianza y la calidez que solo logran los vínculos genuinos".

"Te siento mi amiga cercana, tan intensa como cuando compartíamos mucho tiempo juntas. Lo reafirma el tiempo que llevo sin verte, parecen apenas unos pocos instantes, porque la amistad no está dada solo por la frecuentación, sino por la profundidad del amor compartido. Te quiero mucho Ernes", cerró el texto.

El productor periodístico Coco Fernández publicó una imagen de una fiesta de fin de año de Canal 13 y escribió: "Recordarte en uno de los momentos más lindos de la vida, donde fuiste muy feliz. Te quiero, amiga. Gracias por tantas risas. Te voy a extrañar".

Connie Ansaldi, Ángel de Brito Guillermo López y Marcela Feudale, fueron algunos de sus colegas que dejaron condolencias a través de sus perfiles, así como la comunicadora Guadalupe Vázquez que señaló: "Fuerza a su familia, en especial a su hijo, que Dios lo ilumine".

Por su parte, el diseñador Benito Fernández publicó una imágen de Pais, cuando participaba del reality MasterChef Celebrities y escribió: “¡Amiga! ¡Siempre vas a estar a mi lado. Tristeza. ¡Tanta luz!“. Mientras que su par, Roberto Piazza se expresó: “Muy triste noticia. Siempre fue conmigo una maravillosa mujer y con mucha alegría la recordaré. Triste final”.

Mientras Andrea Rincón se lamentó y sostuvo que la actriz siempre fue "muy buena" con ella; Malena Guinzburg se expresó impactada: “Estoy en shock y muy triste. Te quiero Ernest”.

Jimena Monteverde, que compartió la pantalla chica con Pais, posteó la "última foto" en donde ambas están abrazadas: "¡Nuestra última foto, te vi feliz, te vi muy bien, hablamos de todo! Te reíste con tu risa característica, dijimos barbaridades como siempre. Que triste estamos todos, se te va a extrañar".

Fuente: Noticias Argentinas.