Famosos despiden a Daniel Melingo: desde Ricardo Darín hasta Fabiana Cantilo

El músico Daniel Melingo conocido por integrar las bandas Los Twist y Los Abuelos de la Nada, murió a los 68 años luego de cuatro décadas de trayectoria.

De acuerdo con la información que difundió la Agencia Noticias Argentinas, el artista atravesaba una larga batalla con su salud. En su último tiempo estaba con cuidados paliativos y mantenía la asistencia médica por una afección respiratoria previa. Fue hallado sin vida por sus hijos en su domicilio ubicado en el barrio porteño de Chacarita.

Durante la tarde de este martes, múltiples figuras del espectáculo expresaron su dolor en redes sociales y despidieron al músico con imágenes de él.

Uno de ellos fue el periodista y conductor de FM Rock&Pop, Martín Ciccioli, quien dedicó unos minutos de su ciclo ¿Quién paga la fiesta? para confirmar la triste noticia: "Lo estábamos esperando para hacer una entrevista en las próximas dos semanas", reveló.

“La muerte es inesperada pero algo me habían hablado de cierta debilidad de salud en los últimos días. Lo estaban cuidando bastante para que no se moviera tanto de su casa. La noticia nos sorprende y siempre te agarra mal parado", se lamentó.

“Lo admiro mucho, lo admiraré por siempre. Tuve la suerte de poder confirmar todo eso que yo suponía como fan...”, cerró.

Ricardo Darín también lamentó la muerte de Melingo y fue uno de los primeros en dedicar un mensaje: “Dani Melingo queridoooo. Te abrazo fuerte. Qué tristeza inmensa. Qué dolor. Abrazo a su familia”, escribió en X.

La cantante de rock nacional Fabiana Cantilopublicó una imagen de ambos en una de las tantas veces que los artistas compartieron escenario: "Un genio", dedicó en Instagram. Cantilo y Melingo compartieron escenario en momentos clave de la historia del rock durante la época de Los Twist y en la Banda de Charly García.

El músico Leo García homenajeó a Melingo con un posteo en sus redes sociales, acompañado de una sentida dedicatoria: "Dani, Dios te tendrá en la gloria, gracias por tu amor de colega musical y espíritual, tu humildad única".

Santiago Motorizado, conocido por ser la voz de Él Mató a un Policía Motorizado, también utilizó sus redes sociales para mandar un mensaje al cielo: "Genio superior", escribió en X junto a una imagen del artista.

Fuente: Noticias Argentinas.