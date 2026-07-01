Locomía se despide de Manolo Arjona: ”Se apagó una parte de nuestro corazón“

El mundo del espectáculo está de luto tras el fallecimiento de Manuel Arjona, mítico integrante de la banda electro-pop Locomía, a sus 58 años. De acuerdo con la primera información, el artista falleció de manera repentina mientras dormía durante la madrugada de este miércoles. Los restos del artista son velados en el tanatorio Àltima Viladecans, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Si bien poca gente de su círculo se pronunció al respecto, los integrantes de la legendaria banda publicaron un emotivo mensaje en honor al artista: "Hoy se ha apagado una parte de nuestro corazón, pero tu luz, Manolo, se eleva eterna hacia el cielo", destacó el conjunto musical.

"Fuiste el alma, el movimiento y la lealtad incondicional de un sueño que empezó en Ibiza y que cambió nuestras vidas para siempre", indica la carta.

La publicación difundida por el Instagram oficial de Locomía pone el foco sobre el recuerdo emotivo de Manolo: "Nos quedamos con tu sonrisa, con tu pasión por el arte y con cada vuelo de esos abanicos que tú supiste hacer mágicos".

Por último, mandaron un mensaje dirigido al cielo: "Vuela alto, querido compañero; tu esencia seguirá latiendo con fuerza en cada rincón de nuestra historia".

"Siempre en nuestros corazones", cerraron la carta abierta.

¿De qué murió Manolo Arjona?

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el cantante murió de manera súbita en su domicilio de Viladecans, en Barcelona, durante la madrugada de este miércoles. La información que circuló en las últimas horas indica que el artista "se acostó y ya no se levantó" .

Aún no se conocieron las causas oficiales de su muerte, pero fuentes cercanas al artista mencionaron que el estuvo pintando todo el martes, una de sus pasiones.

Sus restos mortales serán velados en el tanatorio Àltima Viladecans.

Fuente: Noticias Argentinas.