Murió Victor Willis, el policía de The Village People y creador del YMCA, a los 74 años

El mundo del espectáculo está de luto ante el reciente fallecimiento del cantante Victor Willis, conocido por ser el policía de The Village People y el creador de la icónica canción YMCA, a sus 74 años.

El artista atravesaba una breve pero letal enfermedad, que finalmente se llevó su vida el pasado martes 30 de junio. Lamentablemente, murió un día antes de cumplir los 75 años.

La triste noticia de su fallecimiento fue comunicada por su esposa, a través de un posteo en las redes sociales oficales de su pareja: "Con profunda tristeza debo anunciar el fallecimiento de mi esposo, Victor Willis. Victor murió el martes 30 de junio de 2026 como consecuencia de una enfermedad breve, pero agresiva", expresó.

Asimismo, la mujer pidió privacidad para ella y su familia en este triste momento.

La página oficial de The Village People replicó la noticia en sus redes: “Nos sentimos profundamente tristes al anunciar la muerte de Victor Willis, cantante principal de Village People”.

Su trayectoria en The Village People y el impacto de YMCA en el mundoPrevio a alcanzar la fama mundial con The Village People, Victor Willis forjó su voz en el coro de la iglesia bautista que dirigía su padre, a lo que le sumó una formación en actuación y danza. Durante su paso por Nueva York, participó de obras de Broadway como "The Wiz".

Su carrera dio un giro cuando el productor francés Jacques Morali le propuso liderar un proyecto, que posteriormente se conoció que era The Village People, un proyecto audaz que tenía un mensaje claro: los "machos" también pueden cantar y bailar.

De esta forma, Willis prestó su voz y coescribió las canciones más exitosas de la banda, como "YMCA", el hit que trascendió épocas y generaciones. Fue colaborador de numerosos éxitos como "Macho Man", "In the Navy", y "Go West".

Durante el rodaje de "Can't Stop the Music" en 1980, el artista se distanció del grupo musical, pero regresó brevemente tres años después. Tras una batalla legal por derechos de autor, recuperó el control de su obra y volvió a integrar la formación en 2017.

El éxito mundial que tuvo YMCA en el mundo fue gracias a que la comunidad LGBTQ+ la adoptara como propia. Sin embargo, Willis insistió en reiteradas ocasiones en que la canción no fue escrita como un himno gay, y que demandaría a cualquiera que le atribuyera ese significado.

Estas declaraciones despertaron una polémica en el grupo, debido a que los demás integrantes sí le atribuyeron el doble sentido a la letra.

Fuente: Noticias Argentinas.