Murió la actriz Susana Freyre en Brasil: de "Matrimonios y algo más"

La actriz Susana Freyre, una de las figuras más destacadas del cine, el teatro y la televisión argentina, murió en São Paulo, Brasil, a los 97 años.

Tal como confirmó la Asociación Argentina de Actores y Actrices, la intérprete falleció en la ciudad brasileña de São Paulo, donde residía desde hacía años: "Dejó una huella imborrable en el cine, el teatro y la televisión, consolidándose como una de las artistas más reconocidas de su generación".

Dueña de una trayectoria de más de seis décadas, fue recordada por sus trabajos en ciclos como “Matrimonios y algo más”, “Cara a cara” y “Entre el amor y el poder”, además de una extensa carrera cinematográfica que la llevó a trabajar también en México, Venezuela y Brasil.

Nacida en Rosario el 5 de septiembre de 1929 bajo el nombre de Susana Guenola Zubiri, inició su carrera artística durante la época de oro del cine argentino. Debutó en la pantalla grande en 1945 y participó en más de una treintena de películas, entre ellas "Paula cautiva" —que le valió el Premio Cóndor de Plata a la Mejor Actriz en 1964—, “El canto del cisne”, “Las seis suegras de Barba Azul”, “La novia de la marina”, “La loca de la casa”, “Un ángel sin pudor”, “Primero yo” y “La flor de la mafia”.

En televisión dejó su marca en ficciones y ciclos emblemáticos como “Teatro 13”, “Ciclo de teatro argentino”, “La buena gente”, “Enséñame a quererte”, “Mujeres en presidio”, “Un latido distinto”, “Un pueblo llamado infierno”, “Somos lo que somos”, “Eugenia”, “Todo tuyo”, “Cara a cara” y “Entre el amor y el poder”.

Sobre los escenarios, tuvo una labor intensa y extensa. Debutó con la compañía de Paulina Singerman en la obra “Himeneo”, en el Teatro Odeón. Protagonizó obras como El hombre de mundo, Así es la vida, El profesor, Gigí, Un domingo en Nueva York y Villa Verdi.

Asimismo, en Brasil, a principios de la década del 60, protagonizó con gran éxito la pieza “El milagro de Ana Sullivan”.

Su carrera trascendió las fronteras argentinas con trabajos en Brasil, México y Venezuela. Además, estuvo casada con el director cinematográfico Carlos Hugo Christensen, con quien compartió gran parte de su recorrido artístico.

En 2013 recibió el Premio Podestá a la Trayectoria Honorable, otorgado por la Asociación Argentina de Actores y Actrices junto al Honorable Senado de la Nación, en reconocimiento a su aporte a la cultura nacional.

Fuente: Noticias Argentinas.