El triunfo de la Selección se vivió con entusiasmo en la Fan Zone de Paraná y cerró con un show de La Triple E

Los paranaenses siguieron el partido de la Selección en la pantalla gigante de la Fan Zone, en inmediaciones del shopping La Paz.

El pase de la Selección argentina a los octavos de final del Mundial 2026 se celebró este viernes en la Fan Zone de Paraná, donde numerosas personas se reunieron para seguir en pantalla gigante el encuentro frente a Cabo Verde. El espacio, ubicado sobre calle Chile, en las inmediaciones del shopping La Paz, volvió a convertirse en un punto de encuentro para los hinchas que eligieron compartir la pasión mundialista.

A pesar de las bajas temperaturas, familias, grupos de amigos y aficionados acompañaron cada jugada del equipo dirigido por Lionel Scaloni. Con camisetas albicelestes, banderas y cánticos, el público vivió con intensidad los 120 minutos y festejó el triunfo que le permitió a la Selección avanzar a los octavos de final.

Tras el pitazo final, los festejos continuaron con un recital de La Triple E, que le puso música al cierre de la jornada. Con un repertorio de cumbia, la banda hizo bailar a los asistentes y coronó una noche en la que el fútbol y el espectáculo se combinaron en un mismo escenario.

La Fan Zone volvió así a ofrecer una propuesta que integró la transmisión del Mundial con actividades recreativas, musicales y gastronómicas, consolidándose como uno de los espacios elegidos por los paranaenses para acompañar a la Selección argentina durante la Copa del Mundo. La próxima cita será el martes 7 de julio al mediodía, para ver el partido de octavos de final de Argentina y Egipto, desde las 13.

Fuente: Canal 9 Litoral.