Vozinha: la historia del guardián que hizo soñar a Cabo Verde

Vozinha llegó a la Copa del Mundo como un desconocido para la mayoría de los hinchas. Se fue convertido en uno de sus rostros más entrañables. Su actuación frente a Argentina terminó de consagrar una historia que parece escrita para una película.

Hay futbolistas que pasan por un Mundial. Y hay otros a los que un Mundial les cambia la vida.

Hasta hace unas semanas, João Ricardo, el arquero de Cabo Verde, era prácticamente un desconocido fuera del continente africano. Hoy, aunque pocos sepan su nombre verdadero, millones ya lo identifican por el apodo que lo acompaña desde la infancia: Vozinha, "Abuelita" en portugués.

El viernes, frente a Lionel Messi y la Selección argentina, volvió a demostrar por qué se convirtió en una de las revelaciones de la Copa del Mundo. Durante más de noventa minutos sostuvo con atajadas memorables el sueño del pequeño país africano y obligó al campeón del mundo a exigirse hasta el tiempo suplementario para conseguir la clasificación.

Messi logró vencerlo una vez. Después, el arquero respondió con una colección de intervenciones espectaculares: un mano a mano, un tiro libre que parecía imposible y otra atajada salvadora cuando el partido se moría. Cada respuesta alimentó la ilusión de Cabo Verde y, al mismo tiempo, hizo crecer la admiración de los hinchas, incluso de los argentinos.

Pero el personaje detrás de los guantes resulta tan interesante como el futbolista.

Vozinha nació en Mindelo, en la isla de São Vicente, y pasó buena parte de su infancia junto a sus abuelos, mientras sus padres trabajaban. De chico jugaba lejos del arco y soñaba con ser futbolista de campo. El destino cambió cuando descubrió que tenía condiciones para atajar.

También de aquellos años nació el sobrenombre que terminaría dándole identidad. Sus amigos comenzaron a llamarlo "Vozinha" porque, cada vez que se golpeaba jugando en la calle o perdía un partido, corría a buscar refugio en la casa de sus abuelos. La broma quedó para siempre. Tanto, que hoy casi nadie lo llama por su nombre.

Su historia también desafía los tiempos del fútbol. Mientras muchos deportistas piensan en el retiro, él cumplió a los 40 años el sueño de disputar su primera Copa del Mundo. Y no lo hizo como un participante más. Fue el arquero que sostuvo la histórica campaña de Cabo Verde y uno de los grandes responsables de que la selección africana dejara de ser una curiosidad para convertirse en una de las sorpresas del torneo.

No levantó el trofeo ni eliminó a la campeona del mundo, pero transformó una derrota en una historia de superación, perseverancia y carisma.

Fuente: con información de Infobae y Los Andes.