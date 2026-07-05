El adiós a Rubén Cuestas se multiplicó en las redes sociales

Dirigentes, músicos, humoristas e instituciones culturales expresaron su pesar por la muerte del histórico integrante de Los Hermanos Cuestas. Los mensajes coincidieron en destacar su aporte a la identidad entrerriana y el legado que deja para la música del Litoral.

La muerte de Rubén Cuestas conmovió a Entre Ríos y rápidamente encontró eco en las redes sociales, donde dirigentes políticos, músicos, artistas e instituciones culturales despidieron a uno de los mayores referentes del folclore litoraleño.

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, fue uno de los primeros en expresar públicamente su pesar por la muerte del artista. "Te vamos a recordar en cada silbido de los pájaros y cada vez que suene una chamarrita de nuestro Litoral. Gracias por tu inmenso legado cultural", escribió en sus redes sociales. En el mismo mensaje envió sus condolencias a la familia: "Un fuerte abrazo a Francisco y a todos sus familiares y amigos".

La intendenta de Paraná, Rosario Romero, lo definió como "un gigante de nuestra cultura y embajador de la identidad entrerriana". En su mensaje recordó el camino recorrido junto a su hermano Néstor y destacó que ambos "llevaron el canto de nuestros pájaros y el alma de nuestra tierra a lo más alto". También hizo llegar sus condolencias a la familia y afirmó que "su legado seguirá sonando en cada rincón de Entre Ríos".

Desde el ámbito artístico, el músico Wilton Osan escribió una de las despedidas más sentidas. "Hoy Entre Ríos está de luto. Se fue Rubén Cuestas, pero su voz no se apaga. Queda suspendida en el canto de los pájaros, en la chamarrita, en el río y en el corazón de cada entrerriano", expresó. En otro tramo de su mensaje sostuvo que, junto a Néstor, Rubén "escribió una de las páginas más importantes de nuestra música popular" y agradeció el legado que deja para las nuevas generaciones.

También el humorista El Chajá Humor apeló al afecto para despedirlo. Lo recordó como "nuestro pajarito chiflador entrerriano", lamentó la enorme pérdida para la provincia y agradeció la amistad, el trabajo compartido y todo lo que aportó a la cultura entrerriana. "Los Hermanos Cuestas estarán siempre en mi corazón", escribió.

El senador nacional Adán Bahl también rindió homenaje al músico. "Hasta siempre, querido Rubén Cuestas, emblema de la cultura entrerriana", publicó junto a un video de un encuentro que habían compartido años atrás, al que acompañó con un sencillo agradecimiento: "Gracias por tanta música".

Uno de los mensajes con mayor carga simbólica fue el de la Asociación Verdiana de Entre Ríos, institución con la que Rubén mantuvo un vínculo desde sus primeros pasos en la música. La entidad recordó que fue durante un aniversario de la Verdiana, el 12 de agosto de 1958, cuando Rubén y Néstor debutaron bajo el nombre de Los Baqueanos, mucho antes de convertirse en Los Hermanos Cuestas. También evocó la histórica grabación de Canto a Entre Ríos (1974), realizada junto al Coro de la Asociación Verdiana y la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos sobre la obra de Linares Cardozo. "Gracias, Rubén, por haber sido parte fundamental de nuestra identidad musical", expresaron antes de despedirlo con un emotivo "Gracias por tanto, maestro. Vuela alto".

Con el correr de las horas, las expresiones de pesar continuaron multiplicándose. Artistas, instituciones y vecinos coincidieron en un mismo sentimiento: la partida de Rubén Cuestas deja un vacío inmenso en la cultura entrerriana, aunque su obra seguirá viva en cada chamarrita, en el canto de los pájaros y en la memoria colectiva de la provincia.