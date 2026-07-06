La familia del Indio Solari compartió las últimas fotos del músico y Paraná prepara un homenaje

El Indio Solari fue recordado a un mes de su partida, y el 8 de agosto tendrá su homenaje en Paraná, su ciudad natal.

Al cumplirse un mes del fallecimiento de Carlos "Indio" Solari, su familia rompió el silencio con una publicación cargada de emoción. A través de las redes sociales oficiales del músico compartió dos fotografías —las últimas que le fueron tomadas en vida— acompañadas por un breve mensaje firmado con las iniciales V y B, correspondientes a su esposa, Virginia, y a su hijo, Bruno.

"Jueves 4 de junio a la tardecita. Te amamos tanto, viejito...", expresa el texto que acompaña las imágenes, una despedida íntima que rápidamente fue replicada por miles de seguidores y volvió a despertar una ola de mensajes de cariño hacia quien marcó a varias generaciones del rock argentino.

La publicación constituye el primer mensaje difundido por la familia desde la muerte del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y fue recibida con profunda emoción por sus admiradores, que colmaron las redes con palabras de afecto y agradecimiento por su legado artístico.

Mientras tanto, en Paraná, ciudad donde el Indio Solari pasó parte de su infancia, continúan los preparativos para un homenaje que se realizará el próximo 8 de agosto.

Ese día se descubrirá una placa conmemorativa en el edificio del Correo Argentino, inmueble donde vivió junto a su familia durante sus primeros años. La iniciativa busca dejar plasmado, de manera permanente, el vínculo del músico con la capital entrerriana.

La actividad es impulsada por el Colectivo Cultural La Casa del Indio, que también organiza un festival artístico que se desarrollará inmediatamente después del acto, en la Plaza 1° de Mayo.

La propuesta reunirá a músicos locales y grupos independientes de distintas disciplinas, entre ellas rock y tango, en una jornada abierta al público pensada para celebrar la obra y el legado del artista. El festival buscará convertir el homenaje en un encuentro cultural, donde la música y las distintas expresiones artísticas dialoguen con la memoria de quien se convirtió en una de las figuras más influyentes del rock nacional.

A un mes de su partida, el recuerdo del Indio Solari sigue generando manifestaciones de afecto en todo el país.