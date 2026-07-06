La furia de Mauro Icardi tras los rumores de crisis con la China Suárez: “No hay nada"

La China Suárez y Mauro Icardi se mostraron juntos, luego de los rumores de crisis.

El futbolista Mauro Icardi estalló contra los rumores de crisis con su pareja, Eugenia "La China" Suárez, y desmintió la existencia de una infidelidad de la actriz hacia él, como circuló en los últimos días.

La información que trascendió en los últimos días, difundida por Yanina Latorre, indicaba que la China habría abandonado "la casa de los sueños" que comparte con Icardi para establecerse junto a sus hijos en la mansión que compró el año pasado en el country San Jorge.

Sin embargo, ambos desmintieron los rumores al mostrarse nuevamente juntos.

La furia de Mauro IcardiA raíz de esto, el jugador del Galatasaray utilizó sus redes sociales para apuntar contra Yanina Latorre por difundir información de una aparente crisis en pareja. No solo la trató de "payaso" y de "cornuda", sino que también deslizó tener información sobre una supuesta infidelidad de Diego Latorre hacia ella, con una mujer que reside en Miami.

La conductora no se quedó callada ante la burla del futbolista y reveló tener información sobre un supuesto amante de la China Suárez: un joven piloto de automovilismo nacional llamado Franco Deambrosi.

Sin embargo, el corredor publicó un comunicado desligándose de la información de Yanina, pero sin negar ni confirmar nada: "Tampoco todo merece ser aclarado (...) Yo sigo enfocado en lo mío", sentenció el joven, apuntado como el tercero en discordia entre la China y Mauro.

Tras la viralización del comunicado de Deambrosi, Icardi apuntó nuevamente contra Yanina y la apuró a mostrar su supuesta información: "Día lluvioso y... deseando que llegue el lunes para ver las pruebas, pero resulta que el finde abrimos el paraguas y al final no hay nada y cambiamos de tema?".

"Ayyyyyy Aruzza, Arruza o mejor dicho Chiruza!!!", agregó burlón.

Con ironía, volvió a reposteear una captura de las historias de Instagram de Yanina, donde asegura no solo tener fotos, sino chats y pruebas del encuentro entre la China y Franco: "Te habrán hackeado la cuenta a vos también o andás medio copete y no te acordás?".

Por último, escribió: "Tres doritos después...", sobre un video de Yanina diciendo que no tiene ninguna prueba, ni haber dicho tenerla.

Fuente: Noticias Argentinas.