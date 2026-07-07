La Fan Zone pasó de la tensión a la euforia con la clasificación de Argentina

La jornada comenzó mucho antes del pitazo inicial. Desde las 10 de la mañana, la Fan Zone instalada junto al Shopping La Paz abrió sus puertas para recibir a los hinchas con una propuesta que combinó gastronomía y entretenimiento. Los food trucks empezaron a atender al público mientras la banda Eufonía aportó el clima festivo con un repertorio musical que acompañó la previa del encuentro.

Con el correr de las horas, la Fan Zone, ubicada en las inmediaciones del shopping La Paz, se fue poblando de familias, grupos de amigos y fanáticos vestidos con los colores celeste y blanco, que esperaban con entusiasmo el duelo entre la Selección argentina y Egipto por los octavos de final del Mundial.

Ese ambiente festivo dio paso a una tarde cargada de emociones. La Selección argentina consiguió una clasificación dramática al imponerse 3 a 2 tras revertir el marcador en los minutos finales. Los goles de Cristian Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández desataron un estallido de alegría entre los hinchas que siguieron el partido en la pantalla gigante de calle Chile.

Desde el pitazo inicial, el encuentro mantuvo en vilo a los presentes. Cada ataque del conjunto dirigido por Lionel Scaloni era acompañado por aplausos y cánticos, aunque el desarrollo del juego fue generando preocupación. La desventaja en el marcador provocó largos momentos de silencio.

A pesar de las dificultades, la confianza estaba intacta, aguardando que la Selección encontrara el camino para revertir la historia.

Con el tiempo consumiéndose y la tensión en aumento, los simpatizantes no dejaron de alentar. Y los festejos llegaron con el gol de "Cuti" Romero.

A los pocos minutos, Lionel Messi igualó el marcador y, poco después, Enzo Fernández anotó el tanto que selló el triunfo por 3 a 2 y la clasificación a los cuartos de final, lo que encendió el festejo de los hinchas.

El pitazo final dio paso a una celebración multitudinaria. Los abrazos, los cánticos, las banderas argentinas y el desahogo colectivo coparon la Fan Zone, que volvió a convertirse en el punto de encuentro de los hinchas paranaenses para acompañar a la Scaloneta.