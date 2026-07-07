Shakira respaldó a la selección colombiana tras la eliminación del Mundial: "Lo hemos dado todo"

Tras la eliminación de Colombia del Mundial, luego de caer frente a Suiza en la definición por penales por un lugar en los cuartos de final, Shakira compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales para expresar su apoyo al seleccionado y a los millones de hinchas que siguieron la campaña del equipo.

La artista colombiana destacó la entrega del plantel durante todo el certamen y lamentó el desenlace de un partido que dejó al equipo fuera de competencia. "Mi selección ha jugado este Mundial con una entrega que nos enorgullece a todos", escribió al comienzo de su publicación.

En uno de los pasajes más comentados de su mensaje, la cantante apeló al humor para referirse al resultado: "Lo hemos dado todo y está claro que Dios no se mete en el fútbol, porque si no, habríamos pasado a cuartos".

Shakira también hizo referencia a las imágenes del delantero Luis Díaz, quien terminó el encuentro visiblemente conmovido tras la eliminación. "Esas lágrimas de nuestro Lucho Díaz son las lágrimas de cada uno de nosotros, los colombianos, que gritamos, nos emocionamos, cantamos y celebramos cada paso de nuestra selección", expresó.

La intérprete de Hips Don't Lie agradeció al plantel por el desempeño a lo largo del campeonato y por representar al país. "Aunque este resultado no está a la altura de nuestros sueños, quiero agradecerle con todo mi corazón a este equipo de luchadores que nos ha representado tan bien y nos ha hecho sentir tan orgullosos", señaló.

La publicación concluyó con una breve y contundente frase dirigida a los futbolistas y a los aficionados: "Los amo".

El mensaje de Shakira se viralizó en pocos minutos y se sumó a las numerosas muestras de apoyo que recibió la selección colombiana tras quedar eliminada desde los doce pasos, luego de una campaña que ilusionó al país con avanzar entre los ocho mejores del Mundial.