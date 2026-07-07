Un juego de niños destapa una perturbadora pesadilla: la nueva serie de Netflix

Durante los últimos años, las producciones latinoamericanas de suspenso ganaron cada vez más espacio en el catálogo de Netflix. Con historias atravesadas por conflictos sociales, personajes complejos y una fuerte identidad local, varias lograron captar la atención del público mucho más allá de sus países de origen.

"No Tengo Miedo" es una miniserie mexicana que apuesta por un relato inquietante donde la inocencia infantil convive con un crimen capaz de alterar la vida de toda una comunidad. Su historia parte de una situación aparentemente cotidiana, aunque rápidamente toma un rumbo mucho más oscuro.

Inspirada en la novela homónima del escritor italiano Niccolò Ammaniti, publicada en 2001 y adaptada previamente al cine, la serie traslada la acción desde Italia hasta Veracruz en 1986, con el Mundial de fútbol de México como telón de fondo. Ese cambio de escenario incorpora nuevas referencias culturales sin perder el eje central del relato.

De qué trata No Tengo Miedo

La historia sigue a Miguel, un niño de 10 años, que pasa sus días entre juegos y desafíos con sus amigos en un pequeño pueblo rural. Todo cambia cuando, durante una de esas aventuras, descubre a otro chico encerrado en un pozo oculto cerca de su casa.

Al principio, el hallazgo parece casi irreal. El niño atrapado, llamado Felipe, incluso llega a decir que es un fantasma. Pero a medida que Miguel vuelve al lugar y comienza a hablar con él, entiende que la verdad es mucho más aterradora: se trata de un secuestro.

Ese descubrimiento lo obliga a enfrentarse a un mundo que hasta entonces desconocía. Los secretos de los adultos, la violencia, la pobreza y la desconfianza empiezan a rodearlo mientras intenta averiguar quién está detrás del crimen. Lo más inquietante es que las respuestas parecen encontrarse mucho más cerca de lo que imagina.

Netflix: elenco de No Tengo Miedo

-Luis Alberti

-Fátima Molina

-Humberto Busto

-Yoshira Escárrega

-Fernando Cuautle

-Miguel Valverde

-Gael García Bernal

Fuente: Ámbito.