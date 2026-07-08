Justin Bieber, confirmado para el show de medio tiempo de la final del Mundial 2026

Después de varios rumores, la FIFA confirmó este miércoles al canadiense Justin Bieber como uno de los artistas que se presentarán en el show de medio tiempo de la final de la Copa del Mundo, que se disputará el próximo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey.

Los demás artistas elegidos para encabezar el espectáculo son la barranquillera Shakira, la reina del pop, Madonna, y la exitosa banda de K-pop surcoreana BTS. El encargado de producir la iniciativa es el líder de Coldplay, Chris Martin, en colaboración con producción de Global Citizen.

A través de una publicación en sus redes sociales, el cantante canadiense compartió el póster oficial con su imagen, confirmando el rumor que circuló hace días.

Por su parte, la FIFA anunció la participación de Gustavo Dudamel y el coro PS22, con un featuring de la banda Coldplay para el show de la final del Mundial 2026. Además, Burna Boy también se sumará al Dai Dai de Shakira.

"Los artistas jugarán un papel clave en transmitir un poderoso mensaje de unidad y esperanza a miles de millones de personas en todo el mundo", comunicó Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

Esta nueva propuesta musical tiene un propósito de recaudar fondos para la fundación Fondo de Educación Global Citizen de la FIFA, que busca mejorar el acceso a una educación de calidad y al fútbol para niños de todo el mundo.

Fuente: Noticias Argentinas.