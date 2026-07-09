Harlem Festival confirmó su grilla 2026 con Cazzu, Babasónicos, La Vela Puerca y más de 40 artistas

El Harlem se realizará el 10 y 11 de octubre en la Estación Belgrano, de Santa Fe.

El Harlem Festival confirmó el lineup de su edición 2026 y volverá a reunir en Santa Fe a algunos de los nombres más convocantes de la música argentina y uruguaya. El encuentro se desarrollará el sábado 10 y el domingo 11 de octubre, desde las 14, en el Predio Estación Belgrano.

Consolidado como uno de los festivales musicales más importantes del país, el Harlem volverá a apostar por una programación que combina distintos géneros y generaciones. La grilla estará encabezada por Cazzu, Babasónicos, La Vela Puerca y Las Pelotas, junto a una nutrida selección de artistas que reflejan la diversidad de la escena actual.

Entre los nombres confirmados también figuran El Plan de la Mariposa, Guasones, El Kuelgue, Cuarteto de Nos, Marilina Bertoldi, Ángela Torres, Peces Raros, Turf, Cruzando el Charco, La T y la M, Los Pericos y Coti, entre otros.

El festival se desarrollará durante dos jornadas consecutivas en el Predio Estación Belgrano de la ciudad de Santa Fe, uno de los espacios habituales para este tipo de grandes convocatorias.

Las entradas ya se encuentran a la venta a través del sitio oficial del festival, mediante el sistema Passline. Además, la organización informó que quienes abonen con tarjetas Visa de Banco Santa Fe o Banco Entre Ríos podrán acceder a seis cuotas sin interés, mientras que con tarjetas de cualquier banco habrá financiación en tres cuotas sin interés.

Con una propuesta que reúne rock, pop, música urbana, indie y otros estilos, el Harlem Festival volverá a posicionarse como uno de los principales encuentros musicales de la región, con una programación pensada para convocar a públicos de todas las edades.