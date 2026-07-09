Murió Ramiro Agulla: de “Dicen que soy aburrido” a “La llama que llama” y “El sabor del encuentro”

El publicista y creativo Ramiro Agulla, que falleció este jueves a los 66 años, se consolidó como el creador de las campañas más recordadas de la publicidad argentina, entre ellas "La llama que llama" y el spot de la campaña presidencial de Fernando de la Rúa en 1999, bajo la reconocida frase “Dicen que soy aburrido”.

El creador fue uno de los fundadores de la histórica agencia Agulla & Baccetti, junto a Carlos Baccetti; trabajó durante más de tres décadas para empresas nacionales e internacionales y fue uno de los creativos argentinos con mayor reconocimiento en festivales de publicidad.

La campaña "La llama que llama" comenzó a emitirse en 1999 para promocionar el servicio de larga distancia de líneas telefónicas. Con el sello de la sociedad, la historia presentó a una familia de llamas antropomórficas que aprovechaba las tarifas reducidas de determinados horarios.

El humor absurdo, los diálogos breves, la continuidad de los personajes y un fuerte cambio del paradigma de la publicidad nacional permitieron que la campaña permaneciera al aire durante varios años. El lenguaje cinematográfico y de videoclip rompieron con la solemnidad de los ‘90 y superaron a una veintena de comerciales, además de instalar expresiones que pasaron al lenguaje cotidiano.

La dupla desarrolló "Gueropa", una campaña que buscó posicionar a una línea de autos como un vehículo con estándares europeos fabricado en Argentina. Mientras que, para la reconocida marca de cervezas de zona sur, desarrollaron varios comerciales vinculados al fútbol y a la amistad, entre ellos "El hijo pródigo", "Sorpresa" y distintas piezas para los mundiales, que quedaron en el recuerdo, bajo el lema “El sabor del encuentro”.

Su capacidad creativa dejó una marca indeleble en marcas masivas como Coca-Cola, Quilmes, YPF y Banco Itaú, donde logró que la publicidad trascendiera el simple anuncio para convertirse en parte del tejido de la conversación cultural argentina.

En el terreno político, Agulla ejerció una mirada disruptiva y, para muchos, cínica, basada en la convicción de que el discurso tradicional de los candidatos era irrelevante ante los ojos del público. Su estrategia no consistía en 'convencer' mediante ideas abstractas, sino en persuadir a través de lo verosímil y la identificación emocional.

Con esta premisa como herramienta de construcción, el publicista alcanzó otra de sus campañas más conocidas con el eslogan "Dicen que soy aburrido", utilizado por Fernando de la Rúa durante la campaña presidencial de 1999. En esta línea, se apropió de las críticas del adversario, ante la búsqueda de desarmar la narrativa opositora.

La estrategia tomó una de las críticas más repetidas hacia el entonces candidato de la Alianza y la convirtió en un atributo asociado a la seriedad y la previsibilidad frente al gobierno de Carlos Menem. El spot obtuvo un fuerte impacto y quedó como una de las piezas más citadas de la comunicación política argentina.

A partir de entonces también participó en campañas electorales de dirigentes como Daniel Scioli, Francisco de Narváez, Sergio Massa, José Manuel de la Sota, Juan Schiaretti y Omar Perotti. Además, asesoró proyectos de comunicación política en Chile, México, Colombia y otros países de América Latina.

La carrera del creador comenzó en Young & Rubicam, donde conoció al creativo Carlos Baccetti y fundaron la agencia en 1994. En pocos años obtuvo reconocimientos en los festivales internacionales de Cannes Lions, Clio Awards, New York Festivals y el Festival Iberoamericano de la Publicidad (FIAP), entre otros certámenes.

En 1999, la revista especializada Advertising Age ubicó a la agencia entre las más destacadas del mundo por su nivel creativo.

En 2000 vendieron Agulla & Baccetti al grupo internacional Lowe, aunque ambos continuaron vinculados a proyectos de comunicación y publicidad. Años más tarde retomaron trabajos en conjunto a través de nuevas iniciativas enfocadas en creatividad, consultoría y comunicación estratégica.

El publicista nació en Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, y se crió en la ciudad de Buenos Aires. Estudió en la Escuela Superior de Publicidad de la Asociación Argentina de Agencias. Es hijo del abogado Horacio Agulla, asesinado durante la última dictadura militar.

Fuente: Noticias Argentinas.