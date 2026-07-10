Foreign Tongues: todo sobre el nuevo álbum de estudio de The Rolling Stones

La canción "Hit Me In The Head" tiene una de las últimas grabaciones de Charlie Watts, el baterista fallecido en 2021.

The Rolling Stones lanzaron Foreign Tongues, su nuevo álbum de estudio. El disco llega menos de tres años después de Hackney Diamonds, el trabajo que marcó su regreso con canciones inéditas, y reúne 14 temas con colaboraciones de Paul McCartney, Robert Smith de The Cure, Steve Winwood y Chad Smith de Red Hot Chili Peppers.

Fue grabado en los Metropolis Studios de Londres y vuelve a tener a Andrew Watt como productor. Además, incluye una participación especial de Charlie Watts, el baterista fallecido en 2021.

El material combina canciones originales, versiones de clásicos y homenajes a dos grandes influencias del grupo: Amy Winehouse, con una interpretación de "You Know I'm No Good", y Chuck Berry, con "Beautiful Delilah".

De Hackney Diamonds a Metropolis Studios: cómo se grabó el disco número 25 de la banda

Foreign Tongues nació como una continuación del impulso creativo que The Rolling Stones recuperó con Hackney Diamonds, publicado en 2023. Aquel disco significó el regreso del grupo al estudio después de casi dos décadas sin lanzar canciones nuevas y terminó convirtiéndose en un éxito, con el que ganaron un Grammy por Mejor álbum de rock en la ceremonia de 2025.

La canción "Angry" compitió por Mejor canción de rock en 2024, aunque el premio se lo llevó "Not Strong Enough" de boygenius. Para este nuevo proyecto, Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood volvieron a reunirse en Londres. La grabación fue en Metropolis Studios, ubicado en el oeste de la capital británica, en sesiones que se extendieron durante menos de un mes.

Para lograr el trabajo, la banda buscó capturar la energía de las interpretaciones en vivo y evitar procesos demasiado largos de producción. "Me encantó hacer estas sesiones en Londres, en Metropolis. Fueron unas semanas muy intensas grabando 'Foreign Tongues'. Teníamos 14 temas fantásticos y trabajamos tan rápido como pudimos. Me gusta la sala de grabación de allí; no es demasiado grande, así que puedes sentir la pasión de todos", declaró Mick Jagger.

Keith Richards agregó: "El álbum guarda continuidad con 'Hackney Diamonds'; fue fantástico volver a trabajar en Londres y sentir ese ambiente londinense a nuestro alrededor. Fue un mes de energía intensa y concentrada. Para mí, lo importante es disfrutarlo. Me siento afortunado de poder hacer esto y ojalá dure mucho tiempo".

Ronnie Wood, por su parte, comentó: "El ambiente en la sala era muy creativo y toda la banda estuvo en plena forma durante el proceso. A menudo lográbamos el resultado perfecto a la primera toma. Espero que a todo el mundo le encante".

La lista de canciones incluye: "Rough And Twisted", "In The Stars", "Jealous Lover", "Mr. Charm", "Divine Intervention", "Ringing Hollow", "Never Wanna Lose You", "Hit Me In The Head", "Some Of Us", "Covered In You", "Side Effects", "Back In Your Life" y "Beautiful Delilah".

La portada es una obra pictórica realizada por el artista estadounidense Nathaniel Mary Quinn, quien creó una pieza visual inspirada en la influencia cultural que The Rolling Stones mantienen desde los años 60.

"Crear la portada del álbum para los Rolling Stones es un honor artístico: un diálogo con una de las fuerzas más perdurables de la historia cultural", describió.

Andrew Watt en la producción: el secreto detrás del renovado sonido "Stone"

Uno de los nombres detrás de Foreign Tongues vuelve a ser Andrew Watt, productor ganador de un Grammy que ya había trabajado con The Rolling Stones en Hackney Diamonds.

El músico estadounidense participó activamente en la construcción del sonido del álbum, aportó ideas en las composiciones y tocó instrumentos en gran parte del material.

Su objetivo fue mantener la identidad de la banda, bien ligada al rock, el blues, el soul y el R&B, pero más moderna, limpia y adaptada a la actualidad. Aunque sin reemplazar su sonido con efectos excesivos.

Entre los momentos destacados aparece "Jealous Lover", una canción donde Jagger muestra diferentes registros vocales, mientras que "Rough And Twisted" recupera el espíritu más clásico de los primeros años del grupo.

También hay espacio para temas con otros matices, como "Ringing Hollow", con una influencia cercana al country rock, y "Some Of Us", donde Keith Richards toma el rol de cantante principal.

Paul McCartney, Robert Smith y la increíble participación oculta de Charlie Watts en Foreign Tongues

Foreign Tongues cuenta con una extensa lista de invitados que suma músicos de distintas generaciones del rock. Paul McCartney, de The Beatles, participa en "Covered In You". Su presencia aporta un nuevo capítulo a la histórica relación entre dos de las bandas británicas más importantes de todos los tiempos.

Robert Smith, líder de The Cure, aparece en varias canciones, aportando guitarras, voces y sintetizadores, mientras que Steve Winwood suma su experiencia como una figura fundamental del género desde los años 60. El baterista de Red Hot Chili Peppers, Chad Smith, por su parte, está en "Beautiful Delilah", la versión del clásico de Chuck Berry que cierra el disco.

Pero el momento más emotivo del álbum llega con "Hit Me In The Head", una canción que incluye una grabación de Charlie Watts, el baterista que formó parte de la banda durante casi seis décadas y falleció en 2021. Su colaboración corresponde a una de sus últimas sesiones que realizó junto a Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood antes de su muerte.

El disco también incluye otros socios habituales de la banda, como el bajista Darryl Jones, el tecladista Matt Clifford y el baterista Steve Jordan, quien asumió el lugar de Watts en las presentaciones en vivo tras su deceso.

Fuente: Ámbito.