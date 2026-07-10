La intensa película de Netflix sobre segundas oportunidades que es furor

Las adaptaciones de las novelas de Colleen Hoover siguen consolidándose como una apuesta fuerte dentro del streaming. Después del éxito de otras producciones basadas en sus libros, una nueva película llegó al catálogo de Netflix y rápidamente comenzó a captar la atención del público.

Se trata de A pesar de ti, un drama romántico que combina emociones intensas, conflictos familiares y relaciones marcadas por el duelo. La película propone un recorrido cargado de momentos sensibles, donde los personajes deben reconstruir sus vidas luego de una tragedia inesperada.

Aunque parte de una situación profundamente dolorosa, la historia evita centrarse únicamente en el sufrimiento. A medida que avanza la trama aparecen temas como el perdón, la confianza y la posibilidad de empezar de nuevo, elementos que explican por qué la producción se convirtió en una de las más comentadas entre los fanáticos del género.

De qué trata A pesar de ti

La protagonista es Morgan, una mujer que fue madre durante la adolescencia y que debió dejar de lado muchos de sus proyectos personales para criar a su hija, Clara. Esa experiencia marcó profundamente su forma de ver la vida y la llevó a intentar evitar que la joven repitiera los mismos errores.

La relación entre ambas atraviesa un momento complicado. Clara, de 16 años, busca ganar independencia, mientras que Morgan mantiene una actitud sobreprotectora que genera constantes discusiones. En medio de esas diferencias, Chris, esposo de Morgan y padre de Clara, actúa como el principal equilibrio dentro de la familia.

Todo cambia tras un accidente fatal que sacude por completo sus vidas. La tragedia no solo deja un enorme vacío emocional, sino que además expone un secreto que permanecía oculto y modifica la imagen que madre e hija tenían de las personas más cercanas.

Con un elenco reconocido y una historia cargada de emociones, esta producción se ganó un lugar entre las más vistas.Con un elenco reconocido y una historia cargada de emociones, esta producción se ganó un lugar entre las más vistas. NetflixMientras ambas intentan procesar el dolor, también deben enfrentar sentimientos de enojo, culpa y desconfianza. La distancia entre ellas parece hacerse cada vez mayor, aunque las circunstancias terminan obligándolas a replantear muchos aspectos de su vínculo.

En ese contexto aparecen dos personajes fundamentales. Morgan encuentra apoyo en Jonah, el esposo de su hermana, mientras que Clara comienza a acercarse a Miller, un joven al que su madre le había prohibido ver. Esas nuevas relaciones les permiten afrontar el duelo desde perspectivas diferentes y abrir la puerta a nuevas oportunidades.

Elenco de A pesar de ti

-Allison Williams

-Mckenna Grace

-Dave Franco

-Mason Thames

-Scott Eastwood

-Willa Fitzgerald

Fuente: Ámbito.