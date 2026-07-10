Ricardo Arjona terminó su residencia en Buenos Aires y coronó tres décadas de historia

El reconocido cantautor Ricardo Arjona dio ayer su último show "Lo que el Seco no dijo" en el Movistar Arena de Villa Crespo, cerrando su residencia de 20 funciones con más de 280 mil entradas, según informó la producción Fénix Entertainment.

Las emotivas palabras de Ricardo Arjona a su público argentino: “Me llenaron la vida”La residencia comenzó luego de una fuerte demanda registrada durante mayo, cuando Arjona agotó 14 conciertos consecutivos. Ese nivel de convocatoria motivó la incorporación de seis nuevas fechas, con las que completó una de las programaciones más extensas realizadas por un artista internacional en el recinto porteño.

Con la calidez que lo caracteriza, Arjona se mostró conmovido ante el amor que desplegó el público argentino en su última noche y agradeció a todos los presentes que hicieron todo eso posible. En una noche emotiva, el artista tocó clásicos como "Acompáñame a estar sólo", "Imposible respirar", "70%" y "Apnea".

Además, salió al escenario luciendo una camiseta de Argentina, con su nombre y un número 20 en la espalda, como símbolo de sus 20 funciones en el estadio de Villa Crespo.

Este hito lo convirtió en el primer músico internacional en realizar 20 funciones en ese estadio, con más de 280 mil entradas vendidas durante su paso por la Argentina, según informó la producción.

En uno de los clips que Arjona compartió en sus redes, se puede ver a una audiencia casi sincronizada pidiéndole una canción más para que la noche no termine.

El público del Movistar Arena en la última noche de Ricardo Arjona.Aquel amor por el país nació en 1994 y, desde entonces, el músico realizó decenas de presentaciones en algunos de los principales escenarios del país, entre ellos, 34 funciones en el Luna Park, ocho conciertos en GEBA, seis presentaciones en el estadio de Boca Juniors, cinco en Vélez Sarsfield, una residencia de ocho shows en el Movistar Arena en 2022 y ahora esta serie récord de 20 recitales.

Sin dudas, la llegada de Arjona y su "Lo que el Seco no dijo" marcó un show sin precedentes y selló con broche de oro su compromiso con la audiencia argentina.

Fuente: Noticias Argentinas.