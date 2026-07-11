Argentina busca las semifinales y la Fan Zone de Paraná vuelve a reunir a los hinchas

Desde las 17, la previa de la Selección en la Fan Zone.

La ilusión mundialista vuelve a sentirse en Paraná. Este sábado, la Fan Zone instalada sobre la calle Chile y Bavio, en inmediaciones del shopping La Paz, volverá a convertirse en el punto de encuentro para seguir en pantalla gigante el partido entre la Selección argentina y Suiza, por los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026.

La convocatoria comenzará a las 17, con una propuesta pensada para disfrutar la previa y el partido en un clima festivo. Además de la transmisión en pantalla gigante, habrá food trucks con distintas opciones gastronómicas y música para acompañar la jornada.

Tras avanzar a los cuartos de final, la Selección argentina buscará un nuevo triunfo que la deposite entre los cuatro mejores equipos del Mundial. Como ocurrió en las presentaciones anteriores del equipo nacional, se espera una importante convocatoria de hinchas para alentar juntos a la Scaloneta.

La entrada es libre y gratuita. Desde la organización recomiendan llevar reposeras para disfrutar con mayor comodidad de la transmisión del encuentro y de las actividades previstas durante la tarde.