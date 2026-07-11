Falleció Rodolfo Pousá, célebre periodista televisivo y expresidente de Télam

El periodista Rodolfo Pousá murió este viernes a los 82 años. “Rolo”, como lo llamaban sus amigos, tuvo una trayectoria que se extendió por más de cinco décadas en diversos medios de comunicación. Además, fue director en dos oportunidades de la agencia estatal de noticias Télam.

Pousá fue columnista en los noticieros de América TV, Canal 13, Canal 11 y también se desempeñó como gerente de noticias, corresponsal en el exterior y productor de diversos ciclos informativos.

“En el año 2000, el ejercicio del periodismo a través de internet y redes sociales, estaba en pañales. Inclusive en aquella época yo hice el primer portal digital con el cual empezó a operar Télam”, destacó Pousá en una entrevista con el diario La Nación en marzo de 2016. “Rolo” dirigió la agencia estatal de noticias bajo los gobiernos de la Alianza y, años más tarde, bajo la presidencia de Mauricio Macri.

En la misma entrevista y con el olfato que caracterizó su carrera, Pousá expuso una idea premonitoria. “Hoy, la búsqueda de la noticia se está produciendo más que nada en redes sociales”, recalcó.

Quienes lo trataron siempre destacaron dos aspectos de su personalidad: una tenaz militancia radical y un trato gentil. Además de su vocación por informar, Pousá tenía una afición: de vez en cuando solía pilotear un helicóptero con el que se trasladaba a su casa, situada en las afueras del Gran Buenos Aires.

A partir de su deceso, varios personajes vinculados a los medios de comunicación se hicieron eco de su partida. “Un periodista comprometido, un demócrata enamorado de su patria. Un valiente que sin especulaciones enfrentó a las mafias y a la corrupción. Gracias por todo. Fuiste un gran ejemplo Rolo!”, tuiteó el exministro de Medios Públicos, Hernán Lombardi, reseñó el diario La Nación.

En la misma línea se expresó Guadalupe Vázquez. La periodista utilizó su cuenta en X para compartir su mensaje de adiós a Pousá. “Se fue un caballero, un valiente y un periodista excepcional, pero sobre todo un ser humano sumamente cálido, afectuoso y amigo de sus amigos. Le mando todo mi amor y fuerza a su familia. QEPD”, escribió Vázquez.

En su mensaje, Vázquez también aludió al segundo paso de “Rolo” por Télam, cuando Pousá encabezó un ambicioso proyecto para profesionalizar la agencia desde donde el kirchnerismo había impulsado el bautizado “periodismo militante”, cuyo epílogo fue un dominó de huelgas, despidos masivos e histórico paro de casi tres meses que derivó en un alud de juicios. En aquel entonces, Pousá había acusado al gremio de prensa de “querer adueñarse de la agencia” y de pretender utilizarlo como “una herramienta de propaganda política”.

“Lamenté mucho cuando sufrió el escarnio público por haber asumido la presidencia de Télam en 2016 e intentar hacer lo que años después sigue siendo un problema: Limpiar el Estado de ñoquis y corrupción”, recordó Vázquez.

Hasta el momento no trascendió el lugar ni el horario de su velatorio y sepultura.